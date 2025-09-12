Deutsche meiden US-Autos, auch wegen Donald Trump (FOTO)

Berlin (ots) - Wegen der Politik des US-Präsidenten haben deutsche Autofahrer

Vorbehalte gegen Fahrzeuge aus den USA. Welche Argumente für Deutsche zudem noch

gegen Chevrolet, Tesla und Co sprechen, zeigt eine aktuelle Umfrage des

Online-Brokers XTB.



Die Politik der Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und das jüngste

Aufleben des Zollstreits mit Europa rücken erneut vor allem die Autobranche in

den Mittelpunkt, insbesondere den Vergleich zwischen US- und deutschen Autos.

Dabei kann sich gut ein Viertel der Deutschen (26 Prozent) unter keinen

Umständen vorstellen, ein US-Auto zu fahren. Neben dem vermeintlich hohen

Spritverbrauch einer der Gründe für die Ablehnung: die Politik von US-Präsident

Donald Trump. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im

Auftrag des Online-Brokers XTB von TGM Research unter rund 1.000 Deutschen

durchgeführt wurde.







gegen deutsche Autoproduzenten erhoben hat, auch damit begründet, dass er wolle,

dass mehr US-Amerikaner Fahrzeuge aus dem eigenen Land kauften. Zudem soll der

Umstand, dass US-Marken ihre Autos dank des 0-Prozent-Deals Trumps mit der EU

zollfrei nach Deutschland importieren können, dafür sorgen, dass der Absatz von

US-Fahrzeugen hierzulande zunimmt. "Der Vorteil für US-Autobauer gegenüber dem

internationalen Wettbewerb ist damit erheblich", erklärt Jens Chrzanowski,

Deutschland-Chef von XTB. Allerdings hat man sich beim Online-Broker gefragt, ob

der Preis das entscheidende Kriterium für Autofahrer bei der Bewertung eines

US-Fahrzeug ist oder ob nicht andere Aspekte relevant sind. In einer Umfrage hat

das Marktforschungsinstitut TGM Research im Auftrag von XTB nun gut 1.000

Personen in Deutschland unter anderem danach befragt, wie sie zu Autos von

jenseits des Großen Teichs stehen.



Grundsätzlich sind US-Autos auf deutschen Straßen keine Seltenheit. 13 Prozent

der von TGM befragten Deutschen gaben an ein US-Auto wie beispielsweise der

Marken Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac (gehören allesamt zum Konzern General

Motors ), Tesla oder Chrysler zu fahren. Bei Frauen war der Anteil mit zehn

Prozent geringer als bei Männern (16%). Insgesamt verteilen sich die Lager der

Verbrenner und der E-Autos gleichmäßig, beide liegen bei 50 Prozent. Interessant

ist hier, dass 60 Prozent der Frauen Verbrenner fahren. Bei den Männern sind es

nur 43 Prozent, sie fahren in der Mehrheit (57%) ein Elektroauto.



Als Grund, warum sie ein US-Auto fahren, gaben die meisten die Optik an - 54

Prozent der Befragten antworteten auf die Frage mit "Ich mag das Design". Nur

für 19 Prozent ist entscheidend gewesen, dass sie eine Vorliebe für den Seite 1 von 2 Seite 2 ►





