    Deutsche meiden US-Autos, auch wegen Donald Trump (FOTO)

    Berlin (ots) - Wegen der Politik des US-Präsidenten haben deutsche Autofahrer
    Vorbehalte gegen Fahrzeuge aus den USA. Welche Argumente für Deutsche zudem noch
    gegen Chevrolet, Tesla und Co sprechen, zeigt eine aktuelle Umfrage des
    Online-Brokers XTB.

    Die Politik der Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und das jüngste
    Aufleben des Zollstreits mit Europa rücken erneut vor allem die Autobranche in
    den Mittelpunkt, insbesondere den Vergleich zwischen US- und deutschen Autos.
    Dabei kann sich gut ein Viertel der Deutschen (26 Prozent) unter keinen
    Umständen vorstellen, ein US-Auto zu fahren. Neben dem vermeintlich hohen
    Spritverbrauch einer der Gründe für die Ablehnung: die Politik von US-Präsident
    Donald Trump. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im
    Auftrag des Online-Brokers XTB von TGM Research unter rund 1.000 Deutschen
    durchgeführt wurde.

    US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Strafzölle, die er unter anderem
    gegen deutsche Autoproduzenten erhoben hat, auch damit begründet, dass er wolle,
    dass mehr US-Amerikaner Fahrzeuge aus dem eigenen Land kauften. Zudem soll der
    Umstand, dass US-Marken ihre Autos dank des 0-Prozent-Deals Trumps mit der EU
    zollfrei nach Deutschland importieren können, dafür sorgen, dass der Absatz von
    US-Fahrzeugen hierzulande zunimmt. "Der Vorteil für US-Autobauer gegenüber dem
    internationalen Wettbewerb ist damit erheblich", erklärt Jens Chrzanowski,
    Deutschland-Chef von XTB. Allerdings hat man sich beim Online-Broker gefragt, ob
    der Preis das entscheidende Kriterium für Autofahrer bei der Bewertung eines
    US-Fahrzeug ist oder ob nicht andere Aspekte relevant sind. In einer Umfrage hat
    das Marktforschungsinstitut TGM Research im Auftrag von XTB nun gut 1.000
    Personen in Deutschland unter anderem danach befragt, wie sie zu Autos von
    jenseits des Großen Teichs stehen.

    Grundsätzlich sind US-Autos auf deutschen Straßen keine Seltenheit. 13 Prozent
    der von TGM befragten Deutschen gaben an ein US-Auto wie beispielsweise der
    Marken Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac (gehören allesamt zum Konzern General
    Motors ), Tesla oder Chrysler zu fahren. Bei Frauen war der Anteil mit zehn
    Prozent geringer als bei Männern (16%). Insgesamt verteilen sich die Lager der
    Verbrenner und der E-Autos gleichmäßig, beide liegen bei 50 Prozent. Interessant
    ist hier, dass 60 Prozent der Frauen Verbrenner fahren. Bei den Männern sind es
    nur 43 Prozent, sie fahren in der Mehrheit (57%) ein Elektroauto.

    Als Grund, warum sie ein US-Auto fahren, gaben die meisten die Optik an - 54
    Prozent der Befragten antworteten auf die Frage mit "Ich mag das Design". Nur
    für 19 Prozent ist entscheidend gewesen, dass sie eine Vorliebe für den
