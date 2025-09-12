XTB-Umfrage
Deutsche meiden US-Autos, auch wegen Donald Trump (FOTO)
Berlin (ots) - Wegen der Politik des US-Präsidenten haben deutsche Autofahrer
Vorbehalte gegen Fahrzeuge aus den USA. Welche Argumente für Deutsche zudem noch
gegen Chevrolet, Tesla und Co sprechen, zeigt eine aktuelle Umfrage des
Online-Brokers XTB.
Die Politik der Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und das jüngste
Aufleben des Zollstreits mit Europa rücken erneut vor allem die Autobranche in
den Mittelpunkt, insbesondere den Vergleich zwischen US- und deutschen Autos.
Dabei kann sich gut ein Viertel der Deutschen (26 Prozent) unter keinen
Umständen vorstellen, ein US-Auto zu fahren. Neben dem vermeintlich hohen
Spritverbrauch einer der Gründe für die Ablehnung: die Politik von US-Präsident
Donald Trump. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die im
Auftrag des Online-Brokers XTB von TGM Research unter rund 1.000 Deutschen
durchgeführt wurde.
US-Präsident Donald Trump hat die jüngsten Strafzölle, die er unter anderem
gegen deutsche Autoproduzenten erhoben hat, auch damit begründet, dass er wolle,
dass mehr US-Amerikaner Fahrzeuge aus dem eigenen Land kauften. Zudem soll der
Umstand, dass US-Marken ihre Autos dank des 0-Prozent-Deals Trumps mit der EU
zollfrei nach Deutschland importieren können, dafür sorgen, dass der Absatz von
US-Fahrzeugen hierzulande zunimmt. "Der Vorteil für US-Autobauer gegenüber dem
internationalen Wettbewerb ist damit erheblich", erklärt Jens Chrzanowski,
Deutschland-Chef von XTB. Allerdings hat man sich beim Online-Broker gefragt, ob
der Preis das entscheidende Kriterium für Autofahrer bei der Bewertung eines
US-Fahrzeug ist oder ob nicht andere Aspekte relevant sind. In einer Umfrage hat
das Marktforschungsinstitut TGM Research im Auftrag von XTB nun gut 1.000
Personen in Deutschland unter anderem danach befragt, wie sie zu Autos von
jenseits des Großen Teichs stehen.
Grundsätzlich sind US-Autos auf deutschen Straßen keine Seltenheit. 13 Prozent
der von TGM befragten Deutschen gaben an ein US-Auto wie beispielsweise der
Marken Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac (gehören allesamt zum Konzern General
Motors ), Tesla oder Chrysler zu fahren. Bei Frauen war der Anteil mit zehn
Prozent geringer als bei Männern (16%). Insgesamt verteilen sich die Lager der
Verbrenner und der E-Autos gleichmäßig, beide liegen bei 50 Prozent. Interessant
ist hier, dass 60 Prozent der Frauen Verbrenner fahren. Bei den Männern sind es
nur 43 Prozent, sie fahren in der Mehrheit (57%) ein Elektroauto.
Als Grund, warum sie ein US-Auto fahren, gaben die meisten die Optik an - 54
Prozent der Befragten antworteten auf die Frage mit "Ich mag das Design". Nur
für 19 Prozent ist entscheidend gewesen, dass sie eine Vorliebe für den
