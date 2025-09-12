Dax sackt am Mittag ab - USA im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat bis zum Freitagmittag nach einem zunächst freundlichen Start ins Minus gedreht. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei 23.640 Punkten und damit 0,3 Prozent niedriger als bei Vortagesschluss.



Die USA seien "zentral" für die weiteren Entwicklungen, sagte Alexander Krüger von Hauck Aufhäuser Lampe am Freitag. Der Preisauftrieb steige, die Arbeitsmarktlage habe sich deutlich eingetrübt. "Bis März 2026 dürfte es daher zu einer Reihe von Zinssenkungen der US-Notenbank kommen", so Krüger. Überspannte Staatshaushalte rund um den Globus würden "markante Risiken" für die Finanzmärkte bergen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1730 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8525 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren und rangiert weiter auf Rekordniveau. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.651 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,06 Euro pro Gramm.



