    Salzgitter - Aktie im Anlegerfokus - 12.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +3,15 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,15 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Salzgitter investiert war, konnte einen Gewinn von +12,20 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +4,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +40,04 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,03 %
    1 Monat -1,90 %
    3 Monate +12,20 %
    1 Jahr +57,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die teils im Minus lag, jedoch von einigen Anlegern als Kaufgelegenheit angesehen wird. Nutzer vergleichen den Kurs mit Aurubis und sehen Salzgitter als unterbewertet. Analysten haben die Aktie auf 'Underweight' eingestuft, was Besorgnis auslöst, doch es gibt auch Überzeugung, dass der Kurs steigen wird. Die Diskussion umfasst technische Aspekte wie Kostensenkungen und Automatisierung, die langfristig positiv wirken könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd.EUR wert.

    Tarifrunde für Stahlbranche beginnt - 'Ausbluten verhindern'


    In der kriselnden Stahl- und Eisenindustrie stehen die Tarifverhandlungen für bundesweit 82.000 Beschäftigte bevor. Die IG Metall fordert von den Arbeitgebern, Arbeitsplätze und Reallöhne zu sichern, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte. Sie …

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +3,06 %
    +4,50 %
    -2,28 %
    +11,96 %
    +55,15 %
    -14,04 %
    +59,54 %
    -16,03 %
    +3.720,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



