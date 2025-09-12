Altcoin-Season: XRP, SOL und Co. laufen Bitcoin den Rang ab

Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine dynamische Umschichtung. Während Bitcoin es gerade so über die Marke von 115.000 US-Dollar schafft, treiben starke Zuflüsse, robuste Derivatemärkte und wachsende regulatorische Hoffnung die Preise vieler Altcoins auf Mehrmonatshochs.

Solana (SOL) ist der Shootingstar der Woche. Mit einem Tagesplus von 6,35 Prozent und einem Wochengewinn von 14,20 Prozent hat der Ethereum-Rivale Binance Coin (BNB) vom fünften Platz der größten Kryptowährungen verdrängt. Das Netzwerk profitiert von steigenden Kapitalzuflüssen und wachsendem institutionellen Interesse.

Ethereum konsolidiert knapp unter Allzeithoch

Ethereum (ETH) kletterte am Freitag auf 4.528 US-Dollar und liegt damit 1,98 Prozent im Tagesplus. Die zweitgrößte Kryptowährung ist damit nur noch 8,6 Prozent von ihrem Allzeithoch bei 4.946 US-Dollar entfernt. Laut Coinglass-Daten erreichte das Derivatevolumen für ETH 97,32 Milliarden US-Dollar (+5,7 Prozent), während das Open Interest um 2,64 Prozent auf 61,72 Milliarden US-Dollar zulegte. Rund 1,7 Millionen ETH wurden in den letzten Tagen in Langfrist-Wallets verschoben.

XRP und Dogecoin und Hyperliquid im Aufwind

XRP notiert aktuell bei 3,06 US-Dollar (+2,23 Prozent auf Tagesbasis) und verzeichnet auf Wochensicht einen deutlichen Anstieg über 7,44 Prozent. Auch Dogecoin (DOGE) schiebt sich ins Rampenlicht: Der Meme-Coin legte 4,17 Prozent am Freitag und 19,30 Prozent auf Wochensicht zu.

Der Hyperliquid Token führt das Feld der Top-Performer an. Mit einem satten Wochenplus von 22,26 Prozent sticht er als der größte Gewinner der Woche heraus. Beobachter sprechen von einer "zweiten Welle" der Altcoin Season, getragen von spekulativen Zuflüssen in kleinere Tokens.

CMC Altcoin Season Index springt auf 66 Punkte

Der CMC Altcoin Season Index klettert infolgedessen von 52 in der letzten Woche auf aktuell 66 Punkte – ein klarer Hinweis auf die wachsende Dominanz der Altcoins gegenüber Bitcoin. Der Marktführer selbst notiert bei 115.244 US-Dollar und damit nur leicht im Plus. Der erhoffte große Sprung nach den jüngsten Inflationsdaten aus den USA und der EZB blieb aus, während Altcoins überproportional profitierten.

Dennoch verzeichnen US-Spot-Bitcoin-ETFs am Donnerstag weiterhin Nettomittelzuflüsse von 552,78 Millionen US-Dollar, angeführt von BlackRocks IBIT (366,2 Mio. US-Dollar) und Fidelitys FBTC (134,7 Mio. US-Dollar). Das markiert den vierten Tag in Folge positiver Flows – insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar.

Ausblick: Fed-Entscheidung als Katalysator

Alle Augen richten sich auf die bevorstehende Fed-Sitzung nächste Woche. Trader rechnen mit weiteren Zinsschritten bis Jahresende und sehen Altcoins in einer starken Position. Sollte die Fed die Erwartungen erfüllen, könnte die Altcoin Season weiteren neuen Rückenwind erhalten und auch Bitcoin könnte neue Impulse bekommen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



