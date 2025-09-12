AoerVironment im Earnings Quickcheck: BlueHalo bringt Umsatzboost, Auftragsrekorde, Wachstumsfantasie - und erstmal Druck auf Margen und Gewinne

gehört zu den Pionieren im Bereich unbemannter Flugsysteme und zählt heute zu den zentralen Akteuren im globalen Verteidigungs- und Technologiesektor. AeroVironment entwickelt unbemannte Flugzeug- und Bodenrobotersysteme für Einrichtungen wie das US-Verteidigungsministerium und mit den USA verbündete Regierungen. Das Produktangebot umfasst dabei kleine unbemannte Flugsysteme (UAS), Munitionssysteme und zugehörige Dienstleistungen wie Schulung, Ersatzteile, Reparatur und Reparatur und Wartung. AeroVironment ist auch an der Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie den Mars-Helikoptern und hochfliegenden Pseudo Satelliten-UAS Systeme beteiligt. International ist man durch die Segmente UnCrewed Systems (UxS), Loitering Munition Systeme (LMS) und MacCready Works (MW) tätig.