Moonbootica und glo(TM) feiern das "Most Hamburg Set Ever" auf der Elbe

Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) - Die Community hat abgestimmt, Moonbootica

hat geliefert: Mit glo(TM) feierte das DJ-Duo am 11. September das "Most Hamburg

Set Ever" - eine schwimmende Party auf der MS Koi mit jeder Menge Beats, Bass

und echter Hamburg-Liebe. Gemeinsam mit exklusiv geladenen Fans wurde in den

Sonnenuntergang getanzt.



Eine Community entscheidet, Hamburg feiert





Wo das Event stattfinden sollte, entschied zuvor die Community in einem

Online-Voting auf @glo.germany. Die einzige Bedingung: Es musste ein ikonischer

Ort in Hamburg sein. Die Wahl fiel auf die Elbe - und pünktlich zum

Sonnenuntergang verwandelte sich das bekannte Partyboot MS Koi in eine

schwimmende Bühne. Auf der Route vorbei an der Speicherstadt, der

Elbphilharmonie und den Docks erlebten die geladenen Gäste ein einzigartiges Set

voller Energie, das die besondere Verbindung von Moonbootica zu ihrer

Heimatstadt spürbar machte. Das Set begann mit typischen Klängen des Hamburger

Hafens, die sich nahtlos mit den Beats des DJ-Duos vereinten. "Das war für uns

ein ganz besonderer Abend", so Moonbootica. "Wir wollten Hamburg und unsere Fans

feiern - und gemeinsam mit glo(TM) haben wir das in einer unvergesslichen Nacht

geschafft ."



NEX STAGE by glo(TM): Kreativität auf neuem Level



Das "Most Hamburg Set Ever" ist Teil der NEX STAGE by glo(TM) Plattform, die

Artists eine Bühne bietet, um neue kreative Wege zu gehen und gemeinsam mit

ihrer Community Projekte zu realisieren. Es war nicht nur ein musikalisches

Highlight, es unterstrich einmal mehr die Fähigkeit von glo(TM), neue und

innovative Wege für Künstler zu schaffen und gleichzeitig unvergessliche Momente

zu inszenieren. Neben Moonbootica stellen sich auch Pretty Pink und Eskei83 in

diesem Jahr außergewöhnlichen Challenges - von Songwriting bis hin zum Bau eines

eigenen DJ-Controllers. Mehr Eindrücke und exklusive Inhalte gibt es auf

@glo.germany und unter Discoverglo.com (https://www.discoverglo.com/) .



Über Moonbootica



Moonbootica ist ein deutsches DJ- und Produzenten-Duo aus Hamburg, bestehend aus

KoweSix und Tobi Tobsen. Seit ihrer Gründung sind sie bekannt für ihre

energiegeladenen Live-Sets, ihre einzigartige Mischung aus House, Electro und

Techno sowie ihre Fähigkeit, jede Crowd zum Tanzen zu bringen.



Über glo(TM)



glo(TM)[1] steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne

Rauchgeruch und Asche[2]. Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo(TM)

Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis.

glo(TM) verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by

glo(TM) werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert -

Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo(TM) gehören. Mehr unter

https://www.discoverglo.com/



1 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.



2 glo(TM) erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei

entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer

gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.



Über Brand Pier



Brand Pier ist seit 2008 Teil der Scholz & Friends Family und spezialisiert auf

PR, Kommunikation und Marketing. Mit über 30 Mitarbeitenden an den Standorten

Hamburg und Hannover betreut die Agentur namhafte Kunden wie Coca-Cola, VILSA,

BAT und Dunkin' Donuts in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren

Schwesteragenturen Sales Port und RessourcenReich deckt Brand Pier die gesamte

Customer Journey ab.



