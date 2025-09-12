Moonbootica und glo(TM) feiern das "Most Hamburg Set Ever" auf der Elbe
Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) - Die Community hat abgestimmt, Moonbootica
hat geliefert: Mit glo(TM) feierte das DJ-Duo am 11. September das "Most Hamburg
Set Ever" - eine schwimmende Party auf der MS Koi mit jeder Menge Beats, Bass
und echter Hamburg-Liebe. Gemeinsam mit exklusiv geladenen Fans wurde in den
Sonnenuntergang getanzt.
Eine Community entscheidet, Hamburg feiert
Wo das Event stattfinden sollte, entschied zuvor die Community in einem
Online-Voting auf @glo.germany. Die einzige Bedingung: Es musste ein ikonischer
Ort in Hamburg sein. Die Wahl fiel auf die Elbe - und pünktlich zum
Sonnenuntergang verwandelte sich das bekannte Partyboot MS Koi in eine
schwimmende Bühne. Auf der Route vorbei an der Speicherstadt, der
Elbphilharmonie und den Docks erlebten die geladenen Gäste ein einzigartiges Set
voller Energie, das die besondere Verbindung von Moonbootica zu ihrer
Heimatstadt spürbar machte. Das Set begann mit typischen Klängen des Hamburger
Hafens, die sich nahtlos mit den Beats des DJ-Duos vereinten. "Das war für uns
ein ganz besonderer Abend", so Moonbootica. "Wir wollten Hamburg und unsere Fans
feiern - und gemeinsam mit glo(TM) haben wir das in einer unvergesslichen Nacht
geschafft ."
NEX STAGE by glo(TM): Kreativität auf neuem Level
Das "Most Hamburg Set Ever" ist Teil der NEX STAGE by glo(TM) Plattform, die
Artists eine Bühne bietet, um neue kreative Wege zu gehen und gemeinsam mit
ihrer Community Projekte zu realisieren. Es war nicht nur ein musikalisches
Highlight, es unterstrich einmal mehr die Fähigkeit von glo(TM), neue und
innovative Wege für Künstler zu schaffen und gleichzeitig unvergessliche Momente
zu inszenieren. Neben Moonbootica stellen sich auch Pretty Pink und Eskei83 in
diesem Jahr außergewöhnlichen Challenges - von Songwriting bis hin zum Bau eines
eigenen DJ-Controllers. Mehr Eindrücke und exklusive Inhalte gibt es auf
@glo.germany und unter Discoverglo.com (https://www.discoverglo.com/) .
Über Moonbootica
Moonbootica ist ein deutsches DJ- und Produzenten-Duo aus Hamburg, bestehend aus
KoweSix und Tobi Tobsen. Seit ihrer Gründung sind sie bekannt für ihre
energiegeladenen Live-Sets, ihre einzigartige Mischung aus House, Electro und
Techno sowie ihre Fähigkeit, jede Crowd zum Tanzen zu bringen.
Über glo(TM)
glo(TM)[1] steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne
Rauchgeruch und Asche[2]. Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo(TM)
Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis.
glo(TM) verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by
glo(TM) werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert -
Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo(TM) gehören. Mehr unter
https://www.discoverglo.com/
1 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.
2 glo(TM) erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei
entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer
gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.
Über Brand Pier
Brand Pier ist seit 2008 Teil der Scholz & Friends Family und spezialisiert auf
PR, Kommunikation und Marketing. Mit über 30 Mitarbeitenden an den Standorten
Hamburg und Hannover betreut die Agentur namhafte Kunden wie Coca-Cola, VILSA,
BAT und Dunkin' Donuts in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren
Schwesteragenturen Sales Port und RessourcenReich deckt Brand Pier die gesamte
Customer Journey ab.
