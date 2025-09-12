    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moonbootica und glo(TM) feiern das "Most Hamburg Set Ever" auf der Elbe

    Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) - Die Community hat abgestimmt, Moonbootica
    hat geliefert: Mit glo(TM) feierte das DJ-Duo am 11. September das "Most Hamburg
    Set Ever" - eine schwimmende Party auf der MS Koi mit jeder Menge Beats, Bass
    und echter Hamburg-Liebe. Gemeinsam mit exklusiv geladenen Fans wurde in den
    Sonnenuntergang getanzt.

    Eine Community entscheidet, Hamburg feiert

    Wo das Event stattfinden sollte, entschied zuvor die Community in einem
    Online-Voting auf @glo.germany. Die einzige Bedingung: Es musste ein ikonischer
    Ort in Hamburg sein. Die Wahl fiel auf die Elbe - und pünktlich zum
    Sonnenuntergang verwandelte sich das bekannte Partyboot MS Koi in eine
    schwimmende Bühne. Auf der Route vorbei an der Speicherstadt, der
    Elbphilharmonie und den Docks erlebten die geladenen Gäste ein einzigartiges Set
    voller Energie, das die besondere Verbindung von Moonbootica zu ihrer
    Heimatstadt spürbar machte. Das Set begann mit typischen Klängen des Hamburger
    Hafens, die sich nahtlos mit den Beats des DJ-Duos vereinten. "Das war für uns
    ein ganz besonderer Abend", so Moonbootica. "Wir wollten Hamburg und unsere Fans
    feiern - und gemeinsam mit glo(TM) haben wir das in einer unvergesslichen Nacht
    geschafft ."

    NEX STAGE by glo(TM): Kreativität auf neuem Level

    Das "Most Hamburg Set Ever" ist Teil der NEX STAGE by glo(TM) Plattform, die
    Artists eine Bühne bietet, um neue kreative Wege zu gehen und gemeinsam mit
    ihrer Community Projekte zu realisieren. Es war nicht nur ein musikalisches
    Highlight, es unterstrich einmal mehr die Fähigkeit von glo(TM), neue und
    innovative Wege für Künstler zu schaffen und gleichzeitig unvergessliche Momente
    zu inszenieren. Neben Moonbootica stellen sich auch Pretty Pink und Eskei83 in
    diesem Jahr außergewöhnlichen Challenges - von Songwriting bis hin zum Bau eines
    eigenen DJ-Controllers. Mehr Eindrücke und exklusive Inhalte gibt es auf
    @glo.germany und unter Discoverglo.com (https://www.discoverglo.com/) .

    Über Moonbootica

    Moonbootica ist ein deutsches DJ- und Produzenten-Duo aus Hamburg, bestehend aus
    KoweSix und Tobi Tobsen. Seit ihrer Gründung sind sie bekannt für ihre
    energiegeladenen Live-Sets, ihre einzigartige Mischung aus House, Electro und
    Techno sowie ihre Fähigkeit, jede Crowd zum Tanzen zu bringen.

    Über glo(TM)

    glo(TM)[1] steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne
    Rauchgeruch und Asche[2]. Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo(TM)
    Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis.
    glo(TM) verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by
    glo(TM) werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert -
    Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo(TM) gehören. Mehr unter
    https://www.discoverglo.com/

    1 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

    2 glo(TM) erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei
    entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer
    gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.

    Über Brand Pier

    Brand Pier ist seit 2008 Teil der Scholz & Friends Family und spezialisiert auf
    PR, Kommunikation und Marketing. Mit über 30 Mitarbeitenden an den Standorten
    Hamburg und Hannover betreut die Agentur namhafte Kunden wie Coca-Cola, VILSA,
    BAT und Dunkin' Donuts in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren
    Schwesteragenturen Sales Port und RessourcenReich deckt Brand Pier die gesamte
    Customer Journey ab.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771760/BAT.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771763/NEX_STAGE_by_glo_Logo.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/moonbootica-und-glo-feiern-das-most-hamburg-set-ever-auf-der-elbe
    -302554936.html

    Pressekontakt:

    Nora Heitmann,
    Consumer Experience - PR & Social Media,
    BAT Germany,
    Mail: nora_heitmann@bat.com / Luisa Schreiber,
    Brand Pier GmbH,
    Mail: luisa.schreiber@brand-pier.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180932/6116388
    OTS: BAT Germany GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Moonbootica und glo(TM) feiern das "Most Hamburg Set Ever" auf der Elbe Die Community hat abgestimmt, Moonbootica hat geliefert: Mit glo(TM) feierte das DJ-Duo am 11. September das "Most Hamburg Set Ever" - eine schwimmende Party auf der MS Koi mit jeder Menge Beats, Bass und echter Hamburg-Liebe. Gemeinsam mit exklusiv …