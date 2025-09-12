DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Tim Rokossa fasste in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Eindrücke von einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Automesse IAA zusammen. Der Autobauer habe betont, dass die 2023 eingeführte Strategie weiterhin auf gutem Kurs sei. Zahlreiche neue Modelle seien in der Pipeline und dürften in den kommenden Jahren für eine solide Produktdynamik sorgen. Kostensenkungen sollten zur Steigerung des Gewinns und des Cashflows beitragen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 101,0EUR auf Tradegate (12. September 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tim Rokossa
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
