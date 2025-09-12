    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 45 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Megatrend Künstliche Intelligenz sei enger mit dem Energiesektor verflochten als je zuvor, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Kapitalgüterwerten. Er beschäftigte sich daher näher mit der Nachfrage für Rechenzentren, Renditepotenzialen und möglichen Energie-Engpässen./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 60,89EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 45
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


