DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Megatrend Künstliche Intelligenz sei enger mit dem Energiesektor verflochten als je zuvor, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Kapitalgüterwerten. Er beschäftigte sich daher näher mit der Nachfrage für Rechenzentren, Renditepotenzialen und möglichen Energie-Engpässen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 230,7EUR auf Tradegate (12. September 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



