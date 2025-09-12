Russlands Notenbank senkt Leitzins weniger als erwartet

MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge reduziert. Er sinkt um 1,0 Prozentpunkte auf 17,0 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten 16,0 Prozent erwartet. Im April hatte der Leitzins noch bei 21,0 Prozent gelegen.

Die Inflationsrate war im August zwar auf 8,1 Prozent gefallen, die Notenbank strebt aber 4,0 Prozent an. "Die Wirtschaft kehrt weiter zu einem ausgewogenen Wachstumspfad zurück", kommentierte die Notenbank. Jüngste Daten würden auf eine Verlangsamung der Wirtschaft im dritten Quartal hindeuten. Die Inflationserwartungen bleiben hoch, wie es weiter heißt.