Condor tourne la page Boeing Le dernier Boeing 757-300 d'Allemagne effectue son vol d'adieu le 5 novembre 2025 (FOTO)
Francfort (ots) - En novembre, Condor se sépare de son dernier Boeing 757-300 et
met fin à 35 ans d'ère Boeing. Pour marquer cet événement symbolique, la
compagnie organise le 5 novembre 2025 un vol d'adieu exceptionnel avec des
collaborateurs de longue date et des passionnés du Boeing 757-300.
Soixante-quinze billets sont proposés aux enchères à partir du 22 septembre 2025
sur le Condor Shop: https://shop.condor.com/pages/boeing-757
Le vol part de Francfort vers Vienne, où un événement hommage met en valeur la
Boeing 757. La journée se conclut par une célébration à bord du vol retour,
présentée comme "la plus haute fête du monde".
"Avec le retrait du Boeing 757, une ère s'achève chez Condor", déclare Christian
Schmitt, COO Condor. "En même temps, nous ouvrons un nouveau chapitre avec une
flotte Airbus moderne. Condor est aujourd'hui bien plus qu'une compagnie de
loisirs, comme l'élargissement de notre réseau aux destinations urbaines le
montre. Ce vol d'adieu associe la nostalgie de notre dernier B757 à une vision
tournée vers l'avenir, symbolisée par notre destination urbaine Vienne."
Jusqu'au début novembre, il est encore possible de voyager à bord des derniers
Boeing 757-300 exploités en Allemagne. Six avions restent en service jusqu'à fin
octobre et relient Düsseldorf et Francfort à des destinations méditerranéennes
prisées. Les ultimes vols réguliers sont programmés entre le 27 et le 31 octobre
2025 sur Francfort-Antalya-Francfort et Munich-Antalya-Munich. Un B757 assure
aussi Düsseldorf-Palma-Düsseldorf le 29 octobre et Francfort-Hurghada-Francfort
le 2 novembre 2025.
Les vols Condor sont disponibles en ligne sur http://www.condor.com et dans les
agences de voyages.
Contact:
Condor Airlines
Communication d'entreprise
Tél.: +49 6107 939 - 7804
E-mail: mailto:kommunikation@condor.com
Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/79270/6116418
OTS: Condor Flugdienst GmbH
