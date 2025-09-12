Condor tourne la page Boeing Le dernier Boeing 757-300 d'Allemagne effectue son vol d'adieu le 5 novembre 2025 (FOTO)

Francfort (ots) - En novembre, Condor se sépare de son dernier Boeing 757-300 et

met fin à 35 ans d'ère Boeing. Pour marquer cet événement symbolique, la

compagnie organise le 5 novembre 2025 un vol d'adieu exceptionnel avec des

collaborateurs de longue date et des passionnés du Boeing 757-300.

Soixante-quinze billets sont proposés aux enchères à partir du 22 septembre 2025

sur le Condor Shop: https://shop.condor.com/pages/boeing-757



Le vol part de Francfort vers Vienne, où un événement hommage met en valeur la

Boeing 757. La journée se conclut par une célébration à bord du vol retour,

présentée comme "la plus haute fête du monde".





"Avec le retrait du Boeing 757, une ère s'achève chez Condor", déclare Christian

Schmitt, COO Condor. "En même temps, nous ouvrons un nouveau chapitre avec une

flotte Airbus moderne. Condor est aujourd'hui bien plus qu'une compagnie de

loisirs, comme l'élargissement de notre réseau aux destinations urbaines le

montre. Ce vol d'adieu associe la nostalgie de notre dernier B757 à une vision

tournée vers l'avenir, symbolisée par notre destination urbaine Vienne."



Jusqu'au début novembre, il est encore possible de voyager à bord des derniers

Boeing 757-300 exploités en Allemagne. Six avions restent en service jusqu'à fin

octobre et relient Düsseldorf et Francfort à des destinations méditerranéennes

prisées. Les ultimes vols réguliers sont programmés entre le 27 et le 31 octobre

2025 sur Francfort-Antalya-Francfort et Munich-Antalya-Munich. Un B757 assure

aussi Düsseldorf-Palma-Düsseldorf le 29 octobre et Francfort-Hurghada-Francfort

le 2 novembre 2025.



Les vols Condor sont disponibles en ligne sur http://www.condor.com et dans les

agences de voyages.



