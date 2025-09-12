    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Condor tourne la page Boeing Le dernier Boeing 757-300 d'Allemagne effectue son vol d'adieu le 5 novembre 2025 (FOTO)

    Francfort (ots) - En novembre, Condor se sépare de son dernier Boeing 757-300 et
    met fin à 35 ans d'ère Boeing. Pour marquer cet événement symbolique, la
    compagnie organise le 5 novembre 2025 un vol d'adieu exceptionnel avec des
    collaborateurs de longue date et des passionnés du Boeing 757-300.
    Soixante-quinze billets sont proposés aux enchères à partir du 22 septembre 2025
    sur le Condor Shop: https://shop.condor.com/pages/boeing-757

    Le vol part de Francfort vers Vienne, où un événement hommage met en valeur la
    Boeing 757. La journée se conclut par une célébration à bord du vol retour,
    présentée comme "la plus haute fête du monde".

    "Avec le retrait du Boeing 757, une ère s'achève chez Condor", déclare Christian
    Schmitt, COO Condor. "En même temps, nous ouvrons un nouveau chapitre avec une
    flotte Airbus moderne. Condor est aujourd'hui bien plus qu'une compagnie de
    loisirs, comme l'élargissement de notre réseau aux destinations urbaines le
    montre. Ce vol d'adieu associe la nostalgie de notre dernier B757 à une vision
    tournée vers l'avenir, symbolisée par notre destination urbaine Vienne."

    Jusqu'au début novembre, il est encore possible de voyager à bord des derniers
    Boeing 757-300 exploités en Allemagne. Six avions restent en service jusqu'à fin
    octobre et relient Düsseldorf et Francfort à des destinations méditerranéennes
    prisées. Les ultimes vols réguliers sont programmés entre le 27 et le 31 octobre
    2025 sur Francfort-Antalya-Francfort et Munich-Antalya-Munich. Un B757 assure
    aussi Düsseldorf-Palma-Düsseldorf le 29 octobre et Francfort-Hurghada-Francfort
    le 2 novembre 2025.

    Les vols Condor sont disponibles en ligne sur http://www.condor.com et dans les
    agences de voyages.

    Contact:

    Condor Airlines
    Communication d'entreprise
    Tél.: +49 6107 939 - 7804
    E-mail: mailto:kommunikation@condor.com

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/79270/6116418
    OTS: Condor Flugdienst GmbH




