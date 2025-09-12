    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Condor feiert das Ende einer Ära / Letzte Boeing 757-300 Deutschlands hebt am 5. November 2025 zum Abschiedsflug ab (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Im November verabschiedet sich Condor von ihrer letzten Boeing
    757-300 und beendet damit nach 35 Jahren die Ära Boeing bei Condor. Diesen
    besonderen Anlass feiert Condor am 5. November 2025 mit einem exklusiven
    Abschiedsflug, mit langjährigen Wegbegleitern und Fans der Boeing 757-300 an
    Bord. Dafür werden 75 Tickets ab dem 22. September 2025 über den Condor Shop
    versteigert: https://shop.condor.com/pages/boeing-757

    Der Abschiedsflug führt von Frankfurt nach Wien, wo die Boeing 757 mit einem
    Farewell-Event gewürdigt wird. Zum Abschluss des Tages wird auf dem Rückflug die
    höchste Party der Welt gefeiert.

    "Mit dem Abschied von der Boeing 757 endet eine Ära bei Condor", so Christian
    Schmitt, COO bei Condor. "Gleichzeitig starten wir in ein neues Zeitalter mit
    einer modernen, effizienten und nachhaltigeren Airbus-Flotte. Außerdem ist
    Condor längst mehr als nur ein Ferienflieger, wie das um die City-Verbindungen
    erweiterte Streckennetz zeigt. Daher verbinden wir bei unserem Abschiedsflug die
    Nostalgie unserer letzten B757 mit einem freudigen Blick in die Zukunft,
    repräsentiert durch unsere City-Destination Wien."

    Wer kein Ticket für den Abschiedsflug ergattert, hat bis Anfang November die
    Möglichkeit, die letzten Boeing 757-300 in Deutschland noch im Regelflugbetrieb
    zu erleben. Nach aktuellen Planungen sind bei Condor bis Ende Oktober sechs B757
    im Einsatz und verbinden Düsseldorf und Frankfurt mit beliebten Urlaubszielen im
    Mittelmeerraum. Als letzte Linienflüge sind aktuell die Strecken
    Frankfurt-Antalya-Frankfurt sowie München-Antalya-München von 27. bis 31.
    Oktober 2025 vorgesehen. Zusätzlich ist für die Flüge
    Düsseldorf-Palma-Düsseldorf am 29. Oktober 2025 sowie
    Frankfurt-Hurghada-Frankfurt am 02. November 2025 eine B757 eingeplant.

    Flüge mit Condor können in allen Reisebüros oder online unter
    http://www.condor.com gebucht werden.

    Pressekontakt:

    Condor Flugdienst GmbH
    Unternehmenskommunikation
    Tel.: +49 (0) 6107 939 - 7804
    E-Mail: mailto:Kommunikation@condor.com




