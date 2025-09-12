Condor feiert das Ende einer Ära / Letzte Boeing 757-300 Deutschlands hebt am 5. November 2025 zum Abschiedsflug ab (FOTO)

Frankfurt (ots) - Im November verabschiedet sich Condor von ihrer letzten Boeing

757-300 und beendet damit nach 35 Jahren die Ära Boeing bei Condor. Diesen

besonderen Anlass feiert Condor am 5. November 2025 mit einem exklusiven

Abschiedsflug, mit langjährigen Wegbegleitern und Fans der Boeing 757-300 an

Bord. Dafür werden 75 Tickets ab dem 22. September 2025 über den Condor Shop

versteigert: https://shop.condor.com/pages/boeing-757



Der Abschiedsflug führt von Frankfurt nach Wien, wo die Boeing 757 mit einem

Farewell-Event gewürdigt wird. Zum Abschluss des Tages wird auf dem Rückflug die

höchste Party der Welt gefeiert.





"Mit dem Abschied von der Boeing 757 endet eine Ära bei Condor", so Christian

Schmitt, COO bei Condor. "Gleichzeitig starten wir in ein neues Zeitalter mit

einer modernen, effizienten und nachhaltigeren Airbus-Flotte. Außerdem ist

Condor längst mehr als nur ein Ferienflieger, wie das um die City-Verbindungen

erweiterte Streckennetz zeigt. Daher verbinden wir bei unserem Abschiedsflug die

Nostalgie unserer letzten B757 mit einem freudigen Blick in die Zukunft,

repräsentiert durch unsere City-Destination Wien."



Wer kein Ticket für den Abschiedsflug ergattert, hat bis Anfang November die

Möglichkeit, die letzten Boeing 757-300 in Deutschland noch im Regelflugbetrieb

zu erleben. Nach aktuellen Planungen sind bei Condor bis Ende Oktober sechs B757

im Einsatz und verbinden Düsseldorf und Frankfurt mit beliebten Urlaubszielen im

Mittelmeerraum. Als letzte Linienflüge sind aktuell die Strecken

Frankfurt-Antalya-Frankfurt sowie München-Antalya-München von 27. bis 31.

Oktober 2025 vorgesehen. Zusätzlich ist für die Flüge

Düsseldorf-Palma-Düsseldorf am 29. Oktober 2025 sowie

Frankfurt-Hurghada-Frankfurt am 02. November 2025 eine B757 eingeplant.



Flüge mit Condor können in allen Reisebüros oder online unter

http://www.condor.com gebucht werden.



