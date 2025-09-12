ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 7,50 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel für Lufthansa auf 7,50 Euro an
- Einstufung bleibt bei "Equal Weight", neutraler Ausblick
- Gute Nachfrage im Premium-Bereich und sinkende Kosten
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,20 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 7,498 auf Tradegate (12. September 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -5,89 %/+21,00 % bedeutet.
Man könnte meinen das der Kurs zur Zeit nicht tiefer gehen möchte, bei € 7,48.- ist vorerst nach unten Schluss. Man könnte von einer kleinen Bodenbildung sprechen, was natürlich nur greift wenn keine "bösen" Nachrichten kommen.
Ja richtig. Warum handelt man auch Tarifverträge aus? Wenn sich eine der beiden Parteien nicht daran halten muss. Und gerade eine,die ohnehin so wenig verdient.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Piloten sind ja schließlich eine Berufsgruppe die bekanntlich in Deutschland am Hungertuch nagen muss. Mit einem Pilotengehalt von ca.7000€ und Spitzengehältern für zB. einen Flugkapitän von über 20,000€ im Monat.
Letztes Jahr wurde mir mal pauschalierung vorgeworfen, weil ich schrieb, dauernd diese Streiks. Und siehe da, wir haben schon wieder einen vor der Tür.