Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 7,50 Euro - 'Equal Weight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 7,498 auf Tradegate (12. September 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,95 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -5,89 %/+21,00 % bedeutet.