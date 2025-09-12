ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Novartis auf 'Sell' - Ziel 94 Franken
- Goldman Sachs stuft Novartis von "Neutral" auf "Sell" ab.
- Kursziel gesenkt von 95 auf 94 Franken.
- Analyst sieht Risiken durch Nachahmer-Medikamente.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 106,2 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 223,75 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3972. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -11,27 %/+13,27 % bedeutet.
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.