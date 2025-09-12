Goldman senkt Novartis auf 'Sell' - Ziel 94 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 106,2 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 223,75 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3972. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -11,27 %/+13,27 % bedeutet.