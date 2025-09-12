DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Emmanuel Papadakis kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Ergebnisse einer Schnellumfrage eines Drittanbieters zur ersten Ärzte-Resonanz auf Studiendaten zum Medikament Amlitelimab, die zuletzt bei Anlegern sehr schlecht angekommen seien. Diese stützten seine These, dass das Ergebnis mit einer vierteljährlichen Dosierung ein kleiner Pluspunkt für Sanofi sei./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 80,77EUR auf Tradegate (12. September 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

