BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Fokus habe auf den wichtigsten Entwicklungen im Deutschland- und US-Geschäft gelegen, sowie auf der Kapitalallokationsstrategie sowie dem kurzfristigen Geschäftsausblick, schrieb Ottavio Adorisio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Breitbandgeschäft bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 30,04EUR auf Tradegate (12. September 2025, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Ottavio Adorisio

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



