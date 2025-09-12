Humanoid Global heißt B. Spencer Martin in seinem Investment Advisory Board willkommen

Vancouver, BC – 12. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCPK: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Beschleunigung eines Portfolios wegweisender Unternehmen im Bereich humanoider Robotik und embodied KI, freut sich bekannt zu geben, dass B. Spencer Martin in das Investment Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.

Herr Martin ist ein erfahrener Investor und Unternehmer mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Technologie und Innovation. Zuvor war Herr Martin als Partner bei TELUS Global Ventures tätig, wo er sich auf die Weiterentwicklung von bahnbrechenden Plattformen spezialisierte, die die Sicherheit, Mobilität und Widerstandsfähigkeit auf den globalen Märkten verbessern. Im Laufe seiner Karriere hat er über 50 Transaktionen in den USA, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich mit einem Volumen von 10 bis 350 Millionen $ erfolgreich abgeschlossen.

Herr Martin verfügt über langjährige Erfahrung in Board-Funktionen und im Investmentbereich. Er war in 10 Board-Funktionen tätig und hat erfolgreiche Exits in Deep-Tech-Sektoren wie künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und moderne Radarsysteme vorangetrieben. Die Höhepunkte seiner Karriere beinhalten mehrere Exits bei führenden Unternehmen wie VMware, Entrust, Planet Labs, IMS, Splunk und Alcatel-Lucent. Herr Martin ist ein Chartered Financial Analyst (CFA), besitzt ein MBA-Diplom und ist ein zugelassener Professional Engineer im US-Bundesstaat New York.

„Wir freuen uns, durch die Aufnahme von Spencer in unser Investment Advisory Board unsere Investitionskraft zu stärken“, sagte Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. „Seine langjährige Transaktionserfahrung und seine Erfolgsbilanz bei Exits auf globalen Märkten bringen eine einzigartige Perspektive ein, die unsere Strategie für die Investitionskapitalmärkte stärken wird. Darüber hinaus wird seine bewährte Fähigkeit, qualitativ hochwertige Geschäfte zu beschaffen, zu strukturieren und abzuwickeln, ein entscheidender Gewinn sein, wenn wir weiterhin einen langfristigen Aktionärswert schaffen und unsere Präsenz in den Bereichen humanoide Robotik und embodied KI erweitern.“