BERNSTEIN RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Unternehmensvertreter hätten wiederholt, dass der Pharma- und Chemiekonzern mittelfristig langsamer wachsen, aber dass die Übernahme von SpringWorks helfen werde, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag Mitte Oktober biete derweil eine gute Gelegenheit für die neuen Spartenvorstände, ihre Einschätzung der jeweiligen Geschäftsdynamiken mit Blick auf Umsätze und Margen darzulegen./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 06:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 06:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (12. September 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.





