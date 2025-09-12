China warnt Mexiko vor Zöllen: Peking droht mit Gegenmaßnahmen

Die chinesische Regierung deutete an, dass jede einseitige Zollmaßnahme als Kapitulation gegenüber "einseitigem Druck" gewertet würde. Zugleich kündigte das Ministerium an, notwendige Schritte zu ergreifen, um die eigenen Rechte und Interessen zu sichern.

Peking hat Mexiko eindringlich davor gewarnt, Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums erklärte: "In einer Zeit, in der der Missbrauch von Zöllen durch die USA weltweit breiten Widerstand hervorgerufen hat, sollten die Länder ihre Kommunikation und Koordination verstärken, um gemeinsam den freien Handel und den Multilateralismus zu schützen, und dürfen die Interessen Dritter nicht aufgrund von Zwangsmaßnahmen opfern."

Mexikos Pläne für Zollerhöhungen

Mexiko hatte Anfang dieser Woche angekündigt, die Zölle auf Importe wichtiger Güter aus Ländern ohne Handelsabkommen zu erhöhen. Ziel ist es, die heimische Produktion zu stärken und Importe aus Asien zu ersetzen. Nach Angaben der mexikanischen Regierung würden die Maßnahmen Waren im Wert von rund 52 Milliarden US-Dollar betreffen, darunter Autos, Stahl, Textilien, Spielzeug, Haushaltsgeräte und Schuhe.

China gehört zu den größten Exporteuren dieser Länder und Mexiko ist ein bedeutender Abnehmer chinesischer Autos. Rund ein Fünftel aller Neuwagenverkäufe in Mexiko entfällt auf Fahrzeuge aus China.

Wirtschaftliche Spannungen auf beiden Seiten

Chinesische Investitionen nach Mexiko sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, auch der bilaterale Handel hat deutlich zugenommen. Gleichzeitig gefährden die massiven Exporte Chinas Mexikos Bemühungen, sich wirtschaftlich stärker auf hochwertige Produktion auszurichten. Der Druck auf die mexikanische Regierung, eine protektionistische Handelspolitik einzuschlagen, wächst insbesondere durch Vorgaben der Vereinigten Staaten.

Mexiko befinde sich in einer schwierigen Lage, da ein großer Teil seiner Wirtschaft von Exporten in die Vereinigten Staaten abhängt, so Joe Mazur, Senior Analyst bei Trivium China. Wenn es sich entscheiden müsse, dürfte es die US-Zölle als größere wirtschaftliche Bedrohung sehen als mögliche Reaktionen Chinas, fügte er hinzu.

Pekings strategisches Dilemma

Auch China steht vor einer Zwickmühle. Mazur erklärt: "Wenn sie nichts oder nicht genug unternehmen, schaffen sie einen Präzedenzfall, der es den USA erlaubt, Drittländer unter Druck zu setzen, um Chinas wirtschaftliche Interessen zu verkaufen. Wenn sie jedoch zu hart zurückschlagen, versetzen sie andere Handelspartner in Unruhe."

Unklar bleibt, welche Maßnahmen Peking tatsächlich ergreifen wird. Nach Ansicht von Mazur könnte die Reaktion Chinas auf Mexiko als Blaupause für künftige Gegenmaßnahmen gegenüber Drittländern dienen, die im Auftrag der Vereinigten Staaten Chinas Interessen schaden.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion