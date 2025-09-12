Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 1.884 auf Tradegate (12. September 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +9,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,63 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.120,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+19,33 % bedeutet.