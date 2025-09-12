    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

    • Berenberg bewertet Rheinmetall mit "Buy" und 2100 Euro.
    • DSEI-Messe zeigt starkes Interesse an Verteidigungsbranche.
    • Auftragsbestände könnten Umsätze bis 2028 um 12% steigern.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London belege das Interesse an der Branche und untermauere seinen positiven Blick auf die Unternehmen, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für seine "Top Picks" Babcock International und Renk ist er nun zuversichtlicher als bisher. Der Experte schätzt zudem, dass die rekordhohen Auftragsbestände etwa bei BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall die Umsätze bis 2028 um jährlich im Schnitt 12 Prozent steigern sollten./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 1.884 auf Tradegate (12. September 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +9,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,63 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.120,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +3,42 %/+19,33 % bedeutet.


