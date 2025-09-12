Brasiliens Bildungsministerium, die UNESCO und Huawei starten Projekte zur digitalen Transformation offener Schulen in Bahia und Pará

Mit dem Schwerpunkt auf grüner digitaler Bildung und dem Erreichen von unterversorgten Regionen wird das Projekt Schulen Folgendes zur Verfügung stellen:

SAO PAULO, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Das brasilianische Bildungsministerium, die UNESCO und Huawei haben in Bahia und Pará das Pilotprojekt „Technologiegestützte offene Schulen für alle" gestartet.

Konnektivitätsinfrastruktur

Solarstromanlagen

Ausbildung von Lehrern im Bereich Bildungstechnologie

Digitale Geräte für Klassenzimmer

Digitale Lehrpläne

Das Projekt wird von den Bildungsministerien der Bundesstaaten Bahia sowie Pará unterstützt und läuft im Rahmen der Huawei-Initiative TECH4ALL zur digitalen Eingliederung. Außerdem werden im Rahmen des Projekts zwei Lehrerausbildungszentren für die Regionen Nord und Nordost Brasiliens eingerichtet. Unter der Leitung des Labors für Kreativität und Innovation in der Grundbildung (LabCrie) sollen die beiden Zentren bis Ende 2025 fertiggestellt werden.

„Diese Initiative zeigt, wie Konnektivität, digitale Werkzeuge und Lehrerfortbildung Lernräume verbessern können. Es geht nicht nur darum, Technologie zu nutzen, sondern sie kritisch, kreativ sowie nachhaltig einzusetzen, um unsere Schulen, Lehrkräfte und Schüler auf die Herausforderungen von heute und morgen vorzubereiten", sagte Iuri Rubim, Generaldirektor des Anísio-Teixeira-Instituts im staatlichen Bildungsministerium von Bahia.

In Anlehnung an UN SDG4 und nun in seiner zweiten Phase zielt das Projekt Open Schools darauf ab, widerstandsfähige Bildungssysteme zu schaffen, welche die nationale Bildungspolitik unterstützen, die digitale Transformation des Bildungssektors untermauern sowie den gerechten Zugang zu digitaler Bildung erweitern.

„Wir glauben, dass diese Initiative der Schlüssel ist, um die Digitalisierung der Bildung in Brasilien voranzutreiben. Es wirkt als Katalysator für die Vorbereitung der Gesellschaft auf die digitale Transformation und stellt sicher, dass die Zukunft mit mehr Innovation sowie Gerechtigkeit für alle gestaltet wird", sagte Rafael Herdy, Pädagoge und Technologiekoordinator im Bildungsministerium des Bundesstaates Pará.

Die Lehrerfortbildung wird sich auf die Schulung von Lehrern der Mittel- und Oberstufe in grüner digitaler Bildung und KI konzentrieren. Das Schulungsprogramm, das über die virtuelle Lernplattform AVAMEC des Bildungsministeriums durchgeführt wird, soll 1000 Lehrern und Schülern öffentlicher Schulen in Jequié und Breves zugutekommen.