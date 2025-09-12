UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Preisschwächung bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 152,4EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

