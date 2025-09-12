ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Zalando auf 52 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Zalando-Kursziel auf 52 Euro an.
- Übernahme von About You soll Ergebniswachstum fördern.
- Risiken für Q3, aber stärkere Steigerung im Q4 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Synergien aus der Übernahme von About You dürften das Ergebniswachstum des Online-Händlers beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals und wegen des Zukaufs aktualisierte er seine Schätzungen. Er sieht zwar gewisse Risiken, was das Ergebnis des dritten Quartals in Relation zur durchschnittlichen Analystenerwartung betrifft. Im Schlussquartal sei dann aber wieder von einer stärkeren Ergebnissteigerung auszugehen./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 25,55 auf Tradegate (12. September 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,74 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+103,92 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 52 Euro
