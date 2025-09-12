    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Zalando auf 52 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research hebt Zalando-Kursziel auf 52 Euro an.
    • Übernahme von About You soll Ergebniswachstum fördern.
    • Risiken für Q3, aber stärkere Steigerung im Q4 erwartet.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Synergien aus der Übernahme von About You dürften das Ergebniswachstum des Online-Händlers beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals und wegen des Zukaufs aktualisierte er seine Schätzungen. Er sieht zwar gewisse Risiken, was das Ergebnis des dritten Quartals in Relation zur durchschnittlichen Analystenerwartung betrifft. Im Schlussquartal sei dann aber wieder von einer stärkeren Ergebnissteigerung auszugehen./rob/tih/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 52 Euro

