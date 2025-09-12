Patienten erwarten strenge Kontrolle / Repräsentative PHAGRO-Umfrage

Berlin (ots) - Viele Medikamente werden auch bei Hitze aus dem grenznahen

Ausland nach Deutschland verschickt - ohne Temperaturkontrollen. Denn dafür

fühlt sich auf beiden Seiten der Grenze keine Behörde verantwortlich. Eine

repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag des PHAGRO | Bundesverband des

pharmazeutischen Großhandels zeigt: Fast zwei Drittel der Befragten erwarten,

dass die Einhaltung von Temperaturvorgaben beim Arzneimittelversand kontrolliert

wird. Laut Umfrage werden die Pakete vielfach entgegen der Vorschriften nicht

persönlich übergeben. "Das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die Regeln für

die Vor-Ort-Versorgung und den Versandhandel zu vereinheitlichen, muss jetzt

zügig umgesetzt werden," fordert Marcus Freitag, Vorsitzender des PHAGRO.



Von politischer Seite hieß es in den vergangenen Jahren oft, dass über Verstöße

der EU-Versender, die zu einer Gefährdung der Arzneimittelsicherheit führen

könnten, keine Erkenntnisse vorlägen. Der PHAGRO sieht darin einen

Zirkelschluss, denn die dünne Informationslage ist Folge der fehlenden

staatlichen Kontrollen. Darum hat er Forsa mit einer Umfrage zur

"Arzneimittelsicherheit bei Hitze" beauftragt.





"Die Ergebnisse zeigen, dass Regelungen, die für den Großhandel und die

Apotheken gelten und die diese strengstens einhalten, von Versendern missachtet

werden. Die Patientinnen und Patienten haben da eine ganz andere Erwartung",

berichtet der PHAGRO-Vorsitzende Marcus Freitag. "Wenn 63 Prozent der Befragten

sagen, die Einhaltung der Temperaturvorgaben sollte kontrolliert werden, ist das

ein klares Signal an die Politik." Nur jeder Fünfte in der Befragung hält die

Temperaturkontrollen für verzichtbar. Denn über die Temperaturempfindlichkeit

von Medikamenten sind sich die Deutschen mehrheitlich bewusst. 61 Prozent der

Befragten hält es für wahrscheinlich, dass Temperaturen von über 25 Grad Celsius

die Qualität oder Wirksamkeit von Medikamenten beeinträchtigen.



Bei 27 Prozent der Befragten wurden die bestellten Medikamente schon einmal vor

der Wohnungstür oder dem Haus abgestellt, bei 13 Prozent an einem anderen Ort

(z.B. in der Garage). Fast ebenso häufig mussten die Medikamente in einer

Packstation, bei Nachbarn oder in einem Laden abgeholt werden. Dabei sind auch

Versender zu einer persönlichen Aushändigung rechtlich verpflichtet. "Diese

Ergebnisse zeigen, dass der Versand über Paketdienstleister, der hier

standardmäßig verwendet wird, für Arzneimittel ungeeignet ist", sagt Freitag.

"Wenn Arzneimittel bei Hitze im Freien oder in unklimatisierten Innenräumen

herumliegen, lassen sich natürlich keine Temperaturvorgaben einhalten."



Dass das Problem mangelnder Kontrollen inzwischen auf bundespolitischer Ebene

erkannt wurde, kommt im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zum Ausdruck.

Darin heißt es: "Auch vereinheitlichen wir die Vorgaben für Vor-Ort-Apotheken

und Versandapotheken, insbesondere bei der Einhaltung von Kühlketten und

Nachweispflichten." Freitag unterstützt das Vorhaben und drängt auf eine

schnelle Umsetzung. Die Formulierung im Koalitionsvertrag greife jedoch zu kurz.

"Es geht hier nicht nur um kühlkettenpflichtige Produkte," so Freitag. "Es geht

um alle Medikamente, die über längere Zeit nicht Temperaturen von über 25 Grad

ausgesetzt sein dürfen. Das ist der ganz überwiegende Teil dessen, was derzeit

per Standard-Paketversand verschickt wird."



Der nicht temperaturkontrollierte Versand gefährdet nicht nur die Sicherheit und

Wirksamkeit der Medikamente, sondern verursacht zudem ungleiche

Wettbewerbsbedingungen. Denn der Pharmagroßhandel und die Apotheken vor Ort

müssen strenge Temperaturvorgaben einhalten und tragen dafür im Gegensatz zu den

Versendern erhebliche Kosten. Es geht auch darum, die flächendeckende Versorgung

zu erhalten und zu stärken. "Die Politik hat hier eine Möglichkeit, ohne den

Einsatz zusätzlicher finanzieller Mittel die Strukturen der Vor-Ort-Versorgung

zu unterstützen", sagt Freitag. "Einfach, indem sie für gleiche

Wettbewerbsbedingungen sorgt."



