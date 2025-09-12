    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Temperaturvorschriften beim Medikamentenversand

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Patienten erwarten strenge Kontrolle / Repräsentative PHAGRO-Umfrage

    Berlin (ots) - Viele Medikamente werden auch bei Hitze aus dem grenznahen
    Ausland nach Deutschland verschickt - ohne Temperaturkontrollen. Denn dafür
    fühlt sich auf beiden Seiten der Grenze keine Behörde verantwortlich. Eine
    repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag des PHAGRO | Bundesverband des
    pharmazeutischen Großhandels zeigt: Fast zwei Drittel der Befragten erwarten,
    dass die Einhaltung von Temperaturvorgaben beim Arzneimittelversand kontrolliert
    wird. Laut Umfrage werden die Pakete vielfach entgegen der Vorschriften nicht
    persönlich übergeben. "Das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die Regeln für
    die Vor-Ort-Versorgung und den Versandhandel zu vereinheitlichen, muss jetzt
    zügig umgesetzt werden," fordert Marcus Freitag, Vorsitzender des PHAGRO.

    Von politischer Seite hieß es in den vergangenen Jahren oft, dass über Verstöße
    der EU-Versender, die zu einer Gefährdung der Arzneimittelsicherheit führen
    könnten, keine Erkenntnisse vorlägen. Der PHAGRO sieht darin einen
    Zirkelschluss, denn die dünne Informationslage ist Folge der fehlenden
    staatlichen Kontrollen. Darum hat er Forsa mit einer Umfrage zur
    "Arzneimittelsicherheit bei Hitze" beauftragt.

    "Die Ergebnisse zeigen, dass Regelungen, die für den Großhandel und die
    Apotheken gelten und die diese strengstens einhalten, von Versendern missachtet
    werden. Die Patientinnen und Patienten haben da eine ganz andere Erwartung",
    berichtet der PHAGRO-Vorsitzende Marcus Freitag. "Wenn 63 Prozent der Befragten
    sagen, die Einhaltung der Temperaturvorgaben sollte kontrolliert werden, ist das
    ein klares Signal an die Politik." Nur jeder Fünfte in der Befragung hält die
    Temperaturkontrollen für verzichtbar. Denn über die Temperaturempfindlichkeit
    von Medikamenten sind sich die Deutschen mehrheitlich bewusst. 61 Prozent der
    Befragten hält es für wahrscheinlich, dass Temperaturen von über 25 Grad Celsius
    die Qualität oder Wirksamkeit von Medikamenten beeinträchtigen.

    Bei 27 Prozent der Befragten wurden die bestellten Medikamente schon einmal vor
    der Wohnungstür oder dem Haus abgestellt, bei 13 Prozent an einem anderen Ort
    (z.B. in der Garage). Fast ebenso häufig mussten die Medikamente in einer
    Packstation, bei Nachbarn oder in einem Laden abgeholt werden. Dabei sind auch
    Versender zu einer persönlichen Aushändigung rechtlich verpflichtet. "Diese
    Ergebnisse zeigen, dass der Versand über Paketdienstleister, der hier
    standardmäßig verwendet wird, für Arzneimittel ungeeignet ist", sagt Freitag.
    "Wenn Arzneimittel bei Hitze im Freien oder in unklimatisierten Innenräumen
    herumliegen, lassen sich natürlich keine Temperaturvorgaben einhalten."

    Dass das Problem mangelnder Kontrollen inzwischen auf bundespolitischer Ebene
    erkannt wurde, kommt im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zum Ausdruck.
    Darin heißt es: "Auch vereinheitlichen wir die Vorgaben für Vor-Ort-Apotheken
    und Versandapotheken, insbesondere bei der Einhaltung von Kühlketten und
    Nachweispflichten." Freitag unterstützt das Vorhaben und drängt auf eine
    schnelle Umsetzung. Die Formulierung im Koalitionsvertrag greife jedoch zu kurz.
    "Es geht hier nicht nur um kühlkettenpflichtige Produkte," so Freitag. "Es geht
    um alle Medikamente, die über längere Zeit nicht Temperaturen von über 25 Grad
    ausgesetzt sein dürfen. Das ist der ganz überwiegende Teil dessen, was derzeit
    per Standard-Paketversand verschickt wird."

    Der nicht temperaturkontrollierte Versand gefährdet nicht nur die Sicherheit und
    Wirksamkeit der Medikamente, sondern verursacht zudem ungleiche
    Wettbewerbsbedingungen. Denn der Pharmagroßhandel und die Apotheken vor Ort
    müssen strenge Temperaturvorgaben einhalten und tragen dafür im Gegensatz zu den
    Versendern erhebliche Kosten. Es geht auch darum, die flächendeckende Versorgung
    zu erhalten und zu stärken. "Die Politik hat hier eine Möglichkeit, ohne den
    Einsatz zusätzlicher finanzieller Mittel die Strukturen der Vor-Ort-Versorgung
    zu unterstützen", sagt Freitag. "Einfach, indem sie für gleiche
    Wettbewerbsbedingungen sorgt."

    Die Pressemitteilung und den Forsa-Ergebnisbericht finden Sie hier:
    https://ots.de/CGDnMv .

    Pressekontakt:

    Stefan Burgdörfer
    Pressesprecher
    Bundesverband PHAGRO e. V.
    Französische Straße 12, D - 10117 Berlin
    Tel.: +49 - 30 - 201 88 - 451
    E-Mail: mailto:medien@phagro.de
    http://www.phagro.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73803/6116468
    OTS: PHAGRO Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Temperaturvorschriften beim Medikamentenversand Patienten erwarten strenge Kontrolle / Repräsentative PHAGRO-Umfrage Viele Medikamente werden auch bei Hitze aus dem grenznahen Ausland nach Deutschland verschickt - ohne Temperaturkontrollen. Denn dafür fühlt sich auf beiden Seiten der Grenze keine Behörde verantwortlich. Eine repräsentative Umfrage von Forsa im …