Tech-Aktien: Investoren fluten Markt mit Crash-Puts

Parallel wächst jedoch die Absicherungswelle. Anleger greifen verstärkt zu Put-Optionen, um die diesjährigen Gewinne zu sichern. Laut Nomura erreichte das Verhältnis zwischen Put- und Call-Kosten beim Invesco QQQ Trust, der den Nasdaq 100 abbildet, den höchsten Stand seit 2022. "Der Markt befindet sich auf einem Höchststand, die Volatilität ist auf einem Tiefstand. Ich denke, es gibt viele einfache Argumente dafür, warum man sich absichern sollte", sagte Greg Boutle, Leiter der US-Aktien- und Derivatestrategie bei BNP Paribas. Besonders der September gilt saisonal als schwacher Monat.

Technologieaktien haben die Börsen monatelang befeuert – aber die Rallye löst zunehmend Nervosität aus. Der Nasdaq 100 steigt seit fünf Monaten in Folge und legte im September bislang fast täglich zu, getrieben vom Optimismus rund um künstliche Intelligenz und erwartete Zinssenkungen der Fed. Selbst Einzeltitel wie Oracle verzeichneten mit einem Kursplus von 36 Prozent den größten Tagesgewinn seit 1992.

Auch außerhalb des Tech-Sektors zeigen Anleger verstärkte Vorsicht. Wie Bloomberg berichtet, zahlte ein Händler 9,3 Millionen US-Dollar für Puts auf den S&P 500, die sich bei einem Rückgang um 3,6 Prozent auszahlen würden. Ein weiterer Investor sicherte sich gar gegen einen Einbruch des Index um 58 Prozent bis 2026 ab. Solche Positionen verdeutlichen die Sorge vor einem möglichen "Tail Event", einem unerwartet starken Markteinbruch. "Je höher die Tech-Werte steigen, desto mehr sind Anleger gezwungen, sich abzusichern", erklärte Charlie McElligott, Stratege bei Nomura.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Trotz dieser Nervosität schlagen die klassischen Volatilitätsindikatoren noch keinen Alarm: Der VIX bleibt unter 15. Doch die Bank of America verweist auf historische Muster, nach denen Aktien im September besonders anfällig sind – in 56 Prozent der Fälle kam es seit 1927 zu Rückgängen, so häufig wie in keinem anderen Monat.

Für Boutle erinnert die Lage an 2019, als eine starke erste Jahreshälfte nach einer Zinssenkung der Fed in eine Schwächephase mündete. Er empfiehlt, moderate Absicherungen gegen Rückgänge um etwa fünf Prozent aufzubauen, während "gewagtere" Crash-Wetten weniger sinnvoll seien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25263,46 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer