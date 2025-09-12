Angst vor dem Absturz
Tech-Aktien: Investoren fluten Markt mit Crash-Puts
Rekordstände bei Nasdaq & S&P 500 treffen auf millionenschwere Crash-Wetten. Experten warnen: Je höher der Markt steigt, desto größer die Fallhöhe.
- Rekordstände bei Nasdaq & S&P 500, aber Nervosität wächst.
- Anleger sichern Gewinne mit Put-Optionen ab, hohe Kosten.
- September gilt als schwacher Monat, Rückgänge häufig.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Technologieaktien haben die Börsen monatelang befeuert – aber die Rallye löst zunehmend Nervosität aus. Der Nasdaq 100 steigt seit fünf Monaten in Folge und legte im September bislang fast täglich zu, getrieben vom Optimismus rund um künstliche Intelligenz und erwartete Zinssenkungen der Fed. Selbst Einzeltitel wie Oracle verzeichneten mit einem Kursplus von 36 Prozent den größten Tagesgewinn seit 1992.
Parallel wächst jedoch die Absicherungswelle. Anleger greifen verstärkt zu Put-Optionen, um die diesjährigen Gewinne zu sichern. Laut Nomura erreichte das Verhältnis zwischen Put- und Call-Kosten beim Invesco QQQ Trust, der den Nasdaq 100 abbildet, den höchsten Stand seit 2022. "Der Markt befindet sich auf einem Höchststand, die Volatilität ist auf einem Tiefstand. Ich denke, es gibt viele einfache Argumente dafür, warum man sich absichern sollte", sagte Greg Boutle, Leiter der US-Aktien- und Derivatestrategie bei BNP Paribas. Besonders der September gilt saisonal als schwacher Monat.
Auch außerhalb des Tech-Sektors zeigen Anleger verstärkte Vorsicht. Wie Bloomberg berichtet, zahlte ein Händler 9,3 Millionen US-Dollar für Puts auf den S&P 500, die sich bei einem Rückgang um 3,6 Prozent auszahlen würden. Ein weiterer Investor sicherte sich gar gegen einen Einbruch des Index um 58 Prozent bis 2026 ab. Solche Positionen verdeutlichen die Sorge vor einem möglichen "Tail Event", einem unerwartet starken Markteinbruch. "Je höher die Tech-Werte steigen, desto mehr sind Anleger gezwungen, sich abzusichern", erklärte Charlie McElligott, Stratege bei Nomura.
Trotz dieser Nervosität schlagen die klassischen Volatilitätsindikatoren noch keinen Alarm: Der VIX bleibt unter 15. Doch die Bank of America verweist auf historische Muster, nach denen Aktien im September besonders anfällig sind – in 56 Prozent der Fälle kam es seit 1927 zu Rückgängen, so häufig wie in keinem anderen Monat.
Für Boutle erinnert die Lage an 2019, als eine starke erste Jahreshälfte nach einer Zinssenkung der Fed in eine Schwächephase mündete. Er empfiehlt, moderate Absicherungen gegen Rückgänge um etwa fünf Prozent aufzubauen, während "gewagtere" Crash-Wetten weniger sinnvoll seien.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion