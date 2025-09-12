Bitcoin vor dem Wochenende im Minus: Was bedeutet das für Anleger? - 12.09.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,50 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 116.365,99USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,36 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,03 %, Solana SOL/USD änderte sich um +4,53 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +4,40 %, ETH/USD um +5,74 %, SOL/USD um +18,64 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +8,65 %.