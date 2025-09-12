Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende im Minus: Was bedeutet das für Anleger? - 12.09.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,50 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 116.365,99USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,36 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,03 %, Solana SOL/USD änderte sich um +4,53 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +4,40 %, ETH/USD um +5,74 %, SOL/USD um +18,64 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +8,65 %.
-0,48 %
+4,37 %
-2,65 %
+6,34 %
+1.872,93 %
+1,19 %
+5,33 %
+7,17 %
+63,31 %
+3.584,64 %
-0,23 %
+8,75 %
-2,22 %
+39,69 %
+1.949,87 %
+4,09 %
+17,41 %
+24,55 %
+56,67 %
+25.028,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte