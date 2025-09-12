Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.09. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.679,46 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: Hannover Rueck +2,81 %, Münchener Rück +1,03 %, SAP +0,80 %
Flop-Werte: Commerzbank -1,79 %, Siemens Energy -1,66 %, Heidelberg Materials -1,65 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.191,91 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +2,22 %, IONOS Group +1,86 %, Bilfinger +1,67 %
Flop-Werte: HENSOLDT -4,80 %, Nordex -4,46 %, HelloFresh -1,52 %
Der TecDAX steht bei 3.573,50 PKT und verliert bisher -0,16 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +5,62 %, Eckert & Ziegler +3,50 %, Kontron +1,89 %
Flop-Werte: HENSOLDT -4,80 %, Nordex -4,46 %, Formycon -1,12 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.377,35 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +3,30 %, Münchener Rück +1,03 %, ASML Holding +0,90 %
Flop-Werte: Stellantis -2,69 %, Pernod Ricard -1,66 %, EssilorLuxottica -1,66 %
Der ATX bewegt sich bei 4.634,11 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,07 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,01 %, DO & CO +0,68 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,91 %, Erste Group Bank -1,32 %, Mayr-Melnhof Karton -1,26 %
Der SMI steht bei 12.232,71 PKT und verliert bisher -0,64 %.
Top-Werte: Swiss Re +0,89 %, Swisscom +0,64 %, Kuehne + Nagel International +0,50 %
Flop-Werte: Novartis -2,47 %, CIE Financiere Richemont -1,14 %, Roche Holding -0,96 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.795,64 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: Thales +1,35 %, Capgemini +0,66 %, Bureau Veritas +0,56 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -10,02 %, Stellantis -2,69 %, Pernod Ricard -1,66 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.638,81 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +0,97 %, Getinge (B) +0,72 %, Tele2 (B) +0,71 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,66 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,66 %, Telia Company -1,64 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.070,00 PKT und gewinnt bisher +2,84 %.
Top-Werte: Public Power +1,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,60 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,47 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,84 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,85 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,07 %
