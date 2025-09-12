    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Börsen Update

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 12.09. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 12.09. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.679,46 PKT und verliert bisher -0,32 %.
    Top-Werte: Hannover Rueck +2,81 %, Münchener Rück +1,03 %, SAP +0,80 %
    Flop-Werte: Commerzbank -1,79 %, Siemens Energy -1,66 %, Heidelberg Materials -1,65 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.191,91 PKT und fällt um -0,14 %.
    Top-Werte: Redcare Pharmacy +2,22 %, IONOS Group +1,86 %, Bilfinger +1,67 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -4,80 %, Nordex -4,46 %, HelloFresh -1,52 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.229,39€
    Basispreis
    15,62
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.087,67€
    Basispreis
    16,04
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.573,50 PKT und verliert bisher -0,16 %.
    Top-Werte: SILTRONIC AG +5,62 %, Eckert & Ziegler +3,50 %, Kontron +1,89 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -4,80 %, Nordex -4,46 %, Formycon -1,12 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.377,35 PKT und fällt um -0,38 %.
    Top-Werte: Wolters Kluwer +3,30 %, Münchener Rück +1,03 %, ASML Holding +0,90 %
    Flop-Werte: Stellantis -2,69 %, Pernod Ricard -1,66 %, EssilorLuxottica -1,66 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.634,11 PKT und fällt um -0,39 %.
    Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,07 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,01 %, DO & CO +0,68 %
    Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,91 %, Erste Group Bank -1,32 %, Mayr-Melnhof Karton -1,26 %

    Der SMI steht bei 12.232,71 PKT und verliert bisher -0,64 %.
    Top-Werte: Swiss Re +0,89 %, Swisscom +0,64 %, Kuehne + Nagel International +0,50 %
    Flop-Werte: Novartis -2,47 %, CIE Financiere Richemont -1,14 %, Roche Holding -0,96 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.795,64 PKT und fällt um -0,64 %.
    Top-Werte: Thales +1,35 %, Capgemini +0,66 %, Bureau Veritas +0,56 %
    Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -10,02 %, Stellantis -2,69 %, Pernod Ricard -1,66 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.638,81 PKT und verliert bisher -0,23 %.
    Top-Werte: Securitas Shs(B) +0,97 %, Getinge (B) +0,72 %, Tele2 (B) +0,71 %
    Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,66 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,66 %, Telia Company -1,64 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.070,00 PKT und gewinnt bisher +2,84 %.
    Top-Werte: Public Power +1,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,60 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,47 %
    Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,84 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,85 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,07 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 12.09. - FTSE Athex 20 stark +2,84 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.