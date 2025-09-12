SILTRONIC AG Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 12.09.2025

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 34,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,62 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,84 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten Verluste von -19,85 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -2,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG -30,08 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,39 % 1 Monat -10,05 % 3 Monate -19,85 % 1 Jahr -53,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark unter Druck stehende Siltronic AG Aktie. Anleger äußern Bedenken über Margendruck und zolltarifliche Unsicherheiten, die den Kurs belasten könnten. Viele befürchten, dass die Tiefstkurse vom April erneut getestet werden, wobei Einstiegspreise von 32-33 Euro als attraktiv gelten. Die Leerverkaufsquote liegt bei 10%, was den Kursverlauf beeinflusst. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten gibt es auch Optimismus bezüglich der langfristigen Nachfrage nach Siltronic-Produkten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach moderaten Anfangsgewinnen geschwächelt. Damit bleibt der Dax nach einem starken Lauf bis Anfang Juli in einer Konsolidierung. Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig …

Die Aktien von Siltronic haben am Freitag dank KI-Fantasie zu den stärksten Werten im SDax gehört. Gegen Mittag stiegen die Papiere des Waferherstellers um 3,9 Prozent auf 33,26 Euro, in der Spitze hatten sie sogar um bis zu neun Prozent zugelegt. …

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.