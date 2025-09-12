TÜV-Verband Einladung Online-Pressekonferenz
TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025, 18.9.2025, 10:00 Uhr
Berlin (ots) - Der Bestand an Nutzfahrzeugen in Deutschland wächst - und mit ihm
die Bedeutung ihrer technischen Sicherheit. Lkw, Transporter und andere
Nutzfahrzeuge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Doch wie steht es um ihren
technischen Zustand? Welche Mängel treten am häufigsten auf? Gibt es
Unterschiede zwischen leichten und schweren Nutzfahrzeugen? Und welche
Auswirkungen haben der steigende Lieferverkehr, die Antriebswende und die
Digitalisierung auf die Sicherheit im Straßenverkehr?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025.
Er basiert auf 2,3 Millionen Hauptuntersuchungen und ist die unabhängige
Referenz für Politik, Hersteller und Flottenbetreiber, wenn es um den Zustand
und die Sicherheit von Nutzfahrzeugen in Deutschland geht.
Wir laden Sie herzlich zu unserer Online-Pressekonferenz ein, bei der wir die
Ergebnisse der Mängelstatistik vorstellen und unsere politischen Empfehlungen
für eine moderne Mobilitäts- und Verkehrssicherheitspolitik erläutern.
Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, 10:00 Uhr
Ihr Gesprächspartner ist: Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug &
Mobilität
Videokonferenz per Microsoft Teams: Jetzt an der Besprechung teilnehmen (https:/
/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YzEyYTE5YTYtZjgxMi00YTYxLWIwYTUt
NWE3ZTQ5YzIxZjBl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070
-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%2294b96718-fc1a-4f67-badb-df859670a598%22%7D)
Besprechungs-ID: 324 987 049 537 7
Kennung: nN7UW78u
Teilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 338 925 011#
HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von
O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.
Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an
mailto:presse@tuev-verband.de . Angemeldete Teilnehmer erhalten die
PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.
Pressekontakt:
Linda Roy
Pressesprecherin
TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin
030 760095-580, mailto:presse@tuev-verband.de
http://www.tuev-verband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6116471
OTS: TÜV-Verband e. V.
