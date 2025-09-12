TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025, 18.9.2025, 10:00 Uhr

Berlin (ots) - Der Bestand an Nutzfahrzeugen in Deutschland wächst - und mit ihm

die Bedeutung ihrer technischen Sicherheit. Lkw, Transporter und andere

Nutzfahrzeuge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Doch wie steht es um ihren

technischen Zustand? Welche Mängel treten am häufigsten auf? Gibt es

Unterschiede zwischen leichten und schweren Nutzfahrzeugen? Und welche

Auswirkungen haben der steigende Lieferverkehr, die Antriebswende und die

Digitalisierung auf die Sicherheit im Straßenverkehr?



Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025.

Er basiert auf 2,3 Millionen Hauptuntersuchungen und ist die unabhängige

Referenz für Politik, Hersteller und Flottenbetreiber, wenn es um den Zustand

und die Sicherheit von Nutzfahrzeugen in Deutschland geht.







Ergebnisse der Mängelstatistik vorstellen und unsere politischen Empfehlungen

für eine moderne Mobilitäts- und Verkehrssicherheitspolitik erläutern.



