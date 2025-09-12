    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025, 18.9.2025, 10:00 Uhr

    Berlin (ots) - Der Bestand an Nutzfahrzeugen in Deutschland wächst - und mit ihm
    die Bedeutung ihrer technischen Sicherheit. Lkw, Transporter und andere
    Nutzfahrzeuge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Doch wie steht es um ihren
    technischen Zustand? Welche Mängel treten am häufigsten auf? Gibt es
    Unterschiede zwischen leichten und schweren Nutzfahrzeugen? Und welche
    Auswirkungen haben der steigende Lieferverkehr, die Antriebswende und die
    Digitalisierung auf die Sicherheit im Straßenverkehr?

    Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025.
    Er basiert auf 2,3 Millionen Hauptuntersuchungen und ist die unabhängige
    Referenz für Politik, Hersteller und Flottenbetreiber, wenn es um den Zustand
    und die Sicherheit von Nutzfahrzeugen in Deutschland geht.

    Wir laden Sie herzlich zu unserer Online-Pressekonferenz ein, bei der wir die
    Ergebnisse der Mängelstatistik vorstellen und unsere politischen Empfehlungen
    für eine moderne Mobilitäts- und Verkehrssicherheitspolitik erläutern.

    Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, 10:00 Uhr

    Ihr Gesprächspartner ist: Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug &
    Mobilität

    Videokonferenz per Microsoft Teams: Jetzt an der Besprechung teilnehmen (https:/
    /teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YzEyYTE5YTYtZjgxMi00YTYxLWIwYTUt
    NWE3ZTQ5YzIxZjBl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070
    -92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%2294b96718-fc1a-4f67-badb-df859670a598%22%7D)

    Besprechungs-ID: 324 987 049 537 7

    Kennung: nN7UW78u

    Teilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 338 925 011#

    HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von
    O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.

    Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an
    mailto:presse@tuev-verband.de . Angemeldete Teilnehmer erhalten die
    PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.

    Pressekontakt:

    Linda Roy
    Pressesprecherin
    TÜV-Verband e. V.
    Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin
    030 760095-580, mailto:presse@tuev-verband.de
    http://www.tuev-verband.de | http://www.linkedin.com/company/tuevverband |

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6116471
    OTS: TÜV-Verband e. V.




    Verfasst von news aktuell
