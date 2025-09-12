Führungskräfte von High Tide nehmen an mehreren wichtigen Investorenkonferenzen teil

CALGARY, AB, 12. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass Mitglieder der Geschäftsführung des Unternehmens auf mehreren bevorstehenden Investorenkonferenzen eine Präsentation halten werden.

„Diese Konferenzen bieten uns eine wichtige Gelegenheit, uns direkt mit Investoren auszutauschen und zu erörtern, wie das Wachstum von High Tide zu langfristiger Wertschöpfung führen kann“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Dank unserer transformativen Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Remexian sind wir nun ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Markt für medizinisches Cannabis. Zugleich sind wir in Kanada nach wie vor auf Kurs, um die Marke von 300 Canna Cabana-Läden im ganzen Land zu übertreffen. Unser auf Kundenbindung ausgerichtetes Discounter-Modell findet weiterhin Anklang bei Kunden und liefert eine beständige Leistung deutlich über dem Durchschnitt unserer Mitbewerber. Zusammen stärken diese Meilensteine unsere Wettbewerbsposition und verdeutlichen, warum High Tide unserer Meinung nach eine der besten langfristigen Chancen im globalen Cannabissektor darstellt.“

Bevorstehende Konferenzen & Präsentationen

- Sidoti Investor Conference

17. September 2025, 10:00 Uhr ET – Vahan Ajamian – (virtuell)

- Cantech Letter Conference

9. Oktober 2025 – Vahan Ajamian – (Toronto, Ontario)

- Planet MicroCap Showcase

21. Oktober 2025, 10:30 Uhr ET – Raj Grover – (Toronto, Ontario)

- Talman House London

10. November 2025 – Raj Grover – (London, England)

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.: