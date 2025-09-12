UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 35,82EUR auf Tradegate (12. September 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.



