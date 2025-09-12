    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mark Freshney zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv eingestellt zur europäischen Versorgerbranche. Erneuerbare Energien blieben sein bevorzugter Teilsektor, gefolgt von integrierten Unternehmen und Netzbetreibern. Den Stromerzeugern steht er aber zunehmend negativ gegenüber. Die RWE-Aktie gehört zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:59 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 35,82EUR auf Tradegate (12. September 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Mark Freshney
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


