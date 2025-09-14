Millionen Amerikaner können Essen und Medikamente kaum bezahlen

Der Druck kommt von den Ausgaben. Wohnkosten verschlingen inzwischen rund 30 Prozent des Einkommens, in Metropolen wie New York sogar über 40 Prozent. Für Hausbesitzer stiegen die Belastungen durch Hypotheken, Steuern und Versicherungen auf 36,5 Prozent des Einkommens. Mieten kletterten 2024 und 2025 weiter und überschritten im Schnitt 2.000 US-Dollar. Auch Autos sind ein Kostentreiber: Laut Cox Automotive müssen Haushalte fast 37 Wochen ihres Einkommens für ein neues Fahrzeug aufwenden. Zudem erreichten Ausfälle bei Autokrediten den höchsten Stand seit 2010.

Die jüngsten Daten des US-Statistikamts zeigen ein zwiespältiges Bild: Zwar stiegen die Einkommen im Jahr 2024 leicht an, gleichzeitig sank die offizielle Armutsquote von 11 auf 10,6 Prozent. Doch trotz dieser positiven Tendenzen fühlen sich viele Amerikaner finanziell ausgezehrt. "Die Mittelschicht ist ausgelaugt. Das mittlere Haushaltseinkommen ist 2024 kaum gestiegen", zitiert Fortune Heather Long, Chefökonomin der Navy Federal Credit Union. Mit 83.730 US-Dollar lag das mittlere Einkommen nur unwesentlich über dem Vorjahreswert.

Besonders deutlich wird die Belastung bei Kreditkarten. Viele Haushalte zahlen nur noch den Mindestbetrag, was hohe Zinsen nach sich zieht. Der durchschnittliche Kartensaldo lag Mitte 2025 bei fast 6.500 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt summierten sich die Kreditkartenschulden auf 1,2 Billionen US-Dollar. Zwar plant die Federal Reserve baldige Zinssenkungen, spürbare Entlastung für Verbraucher wird aber frühestens 2026 erwartet.

Während die Armutsquote insgesamt sank, verschärfte sich die Lage für Senioren. 2024 lebten 9,9 Prozent der Älteren offiziell in Armut, nach einer breiteren Messung sogar 15 Prozent – der höchste Wert aller Altersgruppen. "Ein so reiches Land wie das unsere sollte schockiert sein, dass über 9,2 Millionen unserer älteren Mitbürger Schwierigkeiten haben, grundlegende Ausgaben wie Lebensmittel und Medikamente zu bezahlen", kritisierte Ramsey Alwin vom National Council on Aging.

An der Spitze der Einkommenspyramide sahen die Haushalte dagegen deutliche Zuwächse. Im 90. Perzentil lag das Einkommen bei 251.000 US-Dollar. "Ich glaube nicht, dass dies ein Zeichen für sozialen Aufstieg ist, es sei denn, man war von vornherein schon gut situiert", sagte Kristin Seefeldt von der University of Michigan.

Die Zahlen unterstreichen die Kluft zwischen statistischem Fortschritt und Alltagsrealität. Steigende Preise, Zölle und hohe Schuldenlast prägen die Wahrnehmung vieler Amerikaner – und zeigen, warum selbst bei stabilen Einkommen das Gefühl vorherrscht, finanziell kaum Luft zu haben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



