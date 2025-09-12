Microsoft entgeht Milliardenstrafe!

Die Europäische Kommission hat den seit Jahren laufenden Wettbewerbsstreit mit Microsoft beigelegt. Das Unternehmen erklärte sich bereit, sein Videokonferenz- und Messaging-Programm Teams von den Office-Paketen abzukoppeln und zusätzliche Anpassungen vorzunehmen. Damit reagiert Microsoft auf kartellrechtliche Bedenken und verhindert eine mögliche Milliardenstrafe.

Die nun rechtsverbindlichen Zusagen gelten für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren. Sie sehen vor, dass Microsoft Office 365 und Microsoft 365 künftig auch ohne Teams zu einem vergünstigten Preis anbietet. Zudem dürfen Unternehmen jederzeit zu Versionen ohne Teams wechseln. Microsoft verpflichtet sich außerdem, die Zusammenarbeit mit Konkurrenzsoftware zu erleichtern und den Datentransfer zu Wettbewerbern zu ermöglichen.

Nanna-Louise Linde, Vizepräsidentin für europäische Regierungsangelegenheiten bei Microsoft, betonte: "Wir schätzen den Dialog mit der Kommission, der zu dieser Einigung geführt hat, und wir wenden uns nun der zügigen und vollständigen Umsetzung dieser neuen Verpflichtungen zu."

Ursprung in Beschwerde von Slack

Auslöser des Verfahrens war eine Beschwerde von Slack Technologies, heute Teil von Salesforce. Slack warf Microsoft "möglicherweise missbräuchliche" Praktiken vor, weil Teams fest an Office-Produkte wie Word, Excel und Outlook gekoppelt war. Wettbewerber sahen sich dadurch benachteiligt.

Die EU-Kommission kam nach einer Marktprüfung im Frühjahr zu dem Schluss, dass die von Microsoft vorgeschlagenen Änderungen ausreichen. Vizepräsidentin Teresa Ribera erklärte: "Die heutige Entscheidung öffnet daher den Wettbewerb in diesem entscheidenden Markt und stellt sicher, dass Unternehmen frei das Kommunikations- und Kollaborationsprodukt wählen können, das am besten zu ihren Bedürfnissen passt."

Signalwirkung für die Tech-Branche

Die Einigung mit Microsoft fällt in eine Phase verschärfter kartellrechtlicher Kontrolle großer Technologiekonzerne in Europa. Erst vergangene Woche verhängte die Kommission gegen Google eine Strafe von knapp 3 Milliarden Euro, weil dessen Werbetechnologie gegen Wettbewerbsregeln verstieß.

Mit dem nun gefundenen Kompromiss kann Microsoft zwar eine hohe Strafzahlung vermeiden, steht jedoch unter Beobachtung. Der Fall verdeutlicht, dass die EU ihre Wettbewerbsaufsicht im digitalen Sektor weiter verschärft und global agierende Konzerne langfristig mit strengeren Auflagen rechnen müssen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion