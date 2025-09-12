Stahlarbeiter springen ins Wasser









Anbei unten anhängend Auszug aus dem letzten Geschäftsbericht. Es reicht also nicht dass man nur die Aktiva Position Beteiligungen anschaut.

Ich vertraue jetzt mal dem CFO der von 1,1 Mrd. Book-Value bei der Elevator-Beteiligung spricht und den tatsächlichen Wert als "signfikant" höher einschätzt.

Man kann es m.E. drehen wie man will: Die Summe der TK-Einzelteile ist deutlich mehr wert als der Wert den die Börse dem unübersichtlichen Gesamtkonglomerat aktuell zugesteht. Spin-Off und eventueller Elevator Börsengang werden dies ändern, gibt ja genug Beispiele in der Börsenhistorie in der dies funktioniert hat.





Auszug aus dem Geschäftsbericht:





Die Beteiligung an TK Elevator setzt sich aus mehreren Finanzierungsinstrumenten zusammen, die wie folgt bilanziert werden:

■ Stammaktien (mit Stimmrechten ausgestattet) an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg. Aufgrund des Vorliegens von maßgeblichem

Einfluss werden die Stammaktien nach den Vorgaben des IAS 28 als nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligung behandelt und

ausgewiesen. Die Fortschreibung der Anschaffungskosten nach der Equity-Methode ist in der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb

des Finanzergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen enthalten. Angaben nach den Regeln des IFRS 12

sind in Anhang-Nr. 06 enthalten.

■ Vorzugsaktien (mit Stimmrechten ausgestattet) an der Vertical Topco I S.A., Luxembourg. Die Vorzugsaktien werden als Eigenkapitalinstrument

nach den Vorgaben des IAS 32 bzw. des IFRS 9 behandelt und in den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten

ausgewiesen. Die Folgebewertung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, wobei Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfolgsneutral

im Eigenkapital (ohne Recycling) erfasst werden.

■ Zinslose Darlehen (Darlehensnehmer: Vertical Topco I S.A., Luxembourg). Die zinslosen Darlehen werden als Fremdkapitalinstrument

nach den Vorgaben des IAS 32 bzw. des IFRS 9 behandelt und ebenfalls in den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten

ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten, wobei die Ergebniseffekte aus der Folgebewertung in der

Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzergebnis in den Finanzierungserträgen bzw. -aufwendungen gezeigt werden. Die Anhangangaben

nach IFRS 7 sind in Anhang-Nr. 22 enthalten.