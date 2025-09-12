Deutsche Bank Research hebt Ziel für Krones auf 180 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 134,4 auf Tradegate (12. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,94 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,25 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 166,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +4,75 %/+33,73 % bedeutet.