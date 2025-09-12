    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Krones auf 180 Euro - 'Buy'

    • Deutsche Bank hebt Kursesziel für Krones auf 180 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy", positive Unternehmensprognose.
    • Fokus auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Service-Wachstum.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Er rechnet mit einem Strategieupdate, bei dem es sich aber wahrscheinlich "nur" um eine Bestätigung handeln werde. Insgesamt blickt er positiv auf das Unternehmen. Mit Zukäufen habe Krones den regionalen Fußabdruck verbreitert; die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten sich aufs Umsatzwachstum niederschlagen und ein wachsender Anteil des Service-Geschäfts sollte den Margen helfen./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET

    ISIN:DE0006335003WKN:633500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 134,4 auf Tradegate (12. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,25 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 166,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +4,75 %/+33,73 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 180 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
