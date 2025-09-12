UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 560 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 529,2 auf Tradegate (12. September 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,06 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 579,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -8,35 %/+22,83 % bedeutet.