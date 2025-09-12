ANALYSE-FLASH
UBS belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 560 Euro
- UBS stuft Munich Re auf "Neutral" mit 560 Euro.
- Preisverfall bei Rückversicherungen beschleunigt sich.
- Hannover Rück bleibt bevorzugter Branchenwert.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Der Preisverfall bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:10 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 529,2 auf Tradegate (12. September 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,06 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 579,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -8,35 %/+22,83 % bedeutet.
ui., kaum geschrieben, schon habe ich Ausführungsnachricht erhalten, 20 Stück a 520 Euros...
Ich hab eine Order zu 520 Euro Tageslimit drin; ist aber noch nicht ausgeführt...wenn es klappt und in den nächsten Tagen weiter fällt, kaufe ich gleiche Menge nochmal bei 500 € nach