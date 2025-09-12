Future Fuels: Steht der Mega-Bohrstart kurz bevor?
Future Fuels Inc. startet ein ehrgeiziges Explorationsprojekt in Nunavut, um wertvolle Rohstoffe zu entdecken und dabei die Umwelt zu schonen.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Future Fuels Inc. hat Explorationsgenehmigungen für das Projekt "Hornby" beantragt, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.
- Die geplanten Arbeiten für die Feldsaison 2025 umfassen geophysikalische Bodenuntersuchungen, geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen, zunächst auf staatlichem Besitz.
- Das Projekt Hornby erstreckt sich über 3.407 Quadratkilometer und hat Potenzial für Uran- und Kupfervorkommen, einschließlich intrusionsbedingter Mineralisierungen.
- Ein zentrales Element des Programms ist eine Gravitationsbodenuntersuchung, die mit mobilen Feldcrews und einem Hubschrauber durchgeführt wird, um Uran- und Kupfermineralisierungen zu identifizieren.
- Future Fuels hat einen Umwelt- und Wildtiermanagementplan erstellt und kommuniziert aktiv mit lokalen Gemeinschaften, um Störungen der Tierwelt zu minimieren.
- Für 2026 plant das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm mit bis zu 10.000 Metern Bohrungen auf vorrangigen Zielen, einschließlich der Errichtung eines saisonalen Camps.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2810EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,46 % im
Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,2860EUR das entspricht einem Plus von +1,78 % seit der Veröffentlichung.
+6,62 %
-10,27 %
-32,12 %
+12,93 %
-54,69 %
