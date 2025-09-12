UBS senkt Ziel für Adobe Systems auf 375 Dollar - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 308,2 auf Tradegate (12. September 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 125,61 Mrd..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +26,43 %/+102,29 % bedeutet.