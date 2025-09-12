ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Adobe Systems auf 375 Dollar - 'Neutral'
- UBS senkt Kursziel für Adobe auf 375 US-Dollar.
- Adobe erfüllt Erwartungen, Umsatzziel früher erreicht.
- Keine Signale für Monetarisierung der KI-Aktivitäten.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Softwareanbieter habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt und das Ziel für den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) ein Quartal früher als geplant erreicht, schrieb Karl Keirstead in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Bewertung erscheine angesichts der Gewinnwachstumsaussichten (EPS) vernünftig. Er warte aber ab, bis sich das Umsatzwachstum verbessere. Derzeit seien dort noch keine Signale für eine Monetarisierung der KI-Aktivitäten erkennbar./gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:03 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie
Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 308,2 auf Tradegate (12. September 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 125,61 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 600,00USD was eine Bandbreite von +26,43 %/+102,29 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 375 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Adobe - 871981 - US00724F1012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Adobe. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Meine Erwartung ist, dass sich Adobe auch über die 500€ hinausbewegen kann bevor die letzte starke Korrektur einsetzt.
Top Zahlen!