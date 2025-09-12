Starke Performance Redcare Pharmacy Aktie legt zu - 12.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,51 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -23,23 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -44,34 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,11 % 1 Monat -24,87 % 3 Monate -23,23 % 1 Jahr -37,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, die stark von Short-Positionen geprägt ist. Einige Anleger sehen die Aktie als überverkauft und berichten von Kaufsignalen, während andere vorsichtig bleiben und auf eine Bodenbildung warten. Analysten von Deutsche Bank Research haben die Aktie auf 'Buy' mit einem Kursziel von 214 Euro eingestuft, was für einige beruhigend wirkt. Die technische Analyse zeigt eine Handelsrange zwischen 70 und 80 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.