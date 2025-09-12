    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Ärger bei der Kranich-Airline

    Schon wieder! Lufthansa droht Ungemach

    Der Lufthansa droht der nächste Streik. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat an diesem Freitag eine Urabstimmung begonnen, wie eine Sprecherin bestätigt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Urabstimmung bei Lufthansa über möglichen Streik gestartet.
    • Quorum von 70% nötig, um Arbeitskampf einzuleiten.
    • Letzter Pilotenstreik 2022 verursachte hohe Verluste.
    Foto: Unsplash

    Die bei der Vereinigung Cockpit (VC) organisierten Beschäftigten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo dürfen bis zum 30. September über einen möglichen Arbeitskampf abstimmen. Der Sprecherin zufolge gilt ein Quorum von 70 Prozent aller Stimmberechtigten, um Streiks auf den Weg zu bringen. Nicht-Teilnahmen oder Enthaltungen werden dabei als Nein-Stimmen gewertet.

    Arbeitskampfmaßnahmen sind bis zum Abschluss der Urabstimmung nicht vorgesehen. Ob die Gewerkschaft unmittelbar nach Auszählung einen Streiktermin nennen wird, blieb zunächst offen. In der Vergangenheit hat die VC häufiger noch einmal der Gegenseite Gelegenheit gegeben, ein neues Angebot vorzulegen. Die Airline hat sich bislang nicht zu Details geäußert, setzt aber nach eigenem Bekunden auf eine Verhandlungslösung.

    Zuletzt gab es bei der Kranich-Airline im Jahr 2022 einen eintägigen Pilotenstreik. Er war einer der größten Arbeitskämpfe der letzten Jahre. Der Streik verursachte bei Lufthansa Schätzungen zufolge dreistellige Millionenverluste und führte zu Zugeständnissen an die Gewerkschaft Ver.di. .Im Anschluss wurde sich auf deutliche Gehaltserhöhungen für das Bodenpersonal geeinigt. 

    Der Umsatz der Lufthansa Group stieg im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um etwa 6 Prozent auf rund 18.449 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark war das zweite Quartal 2025. Das EBIT lag mit 871 Millionen Euro deutlich über den Erwartungen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 7,426EUR auf Tradegate (12. September 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
