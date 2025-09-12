Schon wieder! Lufthansa droht Ungemach

Die bei der Vereinigung Cockpit (VC) organisierten Beschäftigten der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo dürfen bis zum 30. September über einen möglichen Arbeitskampf abstimmen. Der Sprecherin zufolge gilt ein Quorum von 70 Prozent aller Stimmberechtigten, um Streiks auf den Weg zu bringen. Nicht-Teilnahmen oder Enthaltungen werden dabei als Nein-Stimmen gewertet.

Arbeitskampfmaßnahmen sind bis zum Abschluss der Urabstimmung nicht vorgesehen. Ob die Gewerkschaft unmittelbar nach Auszählung einen Streiktermin nennen wird, blieb zunächst offen. In der Vergangenheit hat die VC häufiger noch einmal der Gegenseite Gelegenheit gegeben, ein neues Angebot vorzulegen. Die Airline hat sich bislang nicht zu Details geäußert, setzt aber nach eigenem Bekunden auf eine Verhandlungslösung.