45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?



Rekordschulden und neue Finanzierungslücken: Die Haushaltsdebatte setzt die

Zukunft des Sozialstaats ganz oben auf die innenpolitische Agenda. Auch bei den

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an diesem Sonntag spielen soziale Fragen

eine zentrale Rolle. Die LINKE fordert höhere Steuern für Besserverdienende und

mehr Umverteilung. Doch wie lässt sich soziale Gerechtigkeit mit

wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden? Wie sieht zukünftig ein

tragfähiger Sozialstaat aus - und woher soll das Geld dafür kommen?



Die Gäste:





Heidi Reichinnek (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die LINKE)



Philippa Sigl-Glöckner (Ökonomin vom Dezernat Zukunft)



Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media)



