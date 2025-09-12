CAREN MIOSGA / am Sonntag, 14. September 2025, um 21
45 Uhr im Ersten (FOTO)
München (ots) - Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinnek?
Rekordschulden und neue Finanzierungslücken: Die Haushaltsdebatte setzt die
Zukunft des Sozialstaats ganz oben auf die innenpolitische Agenda. Auch bei den
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen an diesem Sonntag spielen soziale Fragen
eine zentrale Rolle. Die LINKE fordert höhere Steuern für Besserverdienende und
mehr Umverteilung. Doch wie lässt sich soziale Gerechtigkeit mit
wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden? Wie sieht zukünftig ein
tragfähiger Sozialstaat aus - und woher soll das Geld dafür kommen?
Die Gäste:
Heidi Reichinnek (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die LINKE)
Philippa Sigl-Glöckner (Ökonomin vom Dezernat Zukunft)
Michael Bröcker (Chefredakteur Table.Media)
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO
media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen
Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen, K E T A N O
Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/6116579
OTS: ARD Das Erste
