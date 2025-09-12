Crash-Warnung
US-Aktienfonds im Sinkflug: Ist die Börsen-Rallye bald am Ende?
Analysten der globalen Investmentbank RBC Capital Markets warnen offenbar vor dem Rekordlauf des US-Aktienmarkts.
- US-Aktienmarkt verliert Dynamik, Zweifel an Rallye.
- Zuflüsse in Aktienfonds sinken, Käufermüdigkeit steigt.
- Hohe Bewertungen und saisonale Schwäche belasten Markt.
Der Zufluss von Kapital in Aktien verliert an Dynamik – und damit Zweifel kommen auf, ob die Kurse ihre massive Rallye fortsetzen können, zitiert Bloomberg einen neuen Bericht von RBC.
In einer Mitteilung an Kunden schreiben die Analysten, dass die Mittelzuflüsse in US-Aktienfonds zwar weiterhin positiv, aber niedriger als zu Beginn des Jahres seien.
Zudem schwächen sich die Zuflüsse sowohl amerikanischer als auch europäischer Investoren in US- und nicht in den USA domizilierte Aktienfonds ab. Auch seien die globalen Ströme (ohne die USA) rückläufig.
Lori Calvasina, Leiterin der US-Aktienstrategie bei RBC Capital Markets, sagt: "Wir sehen darin Anzeichen von Käufermüdigkeit. Entscheidend ist, dass die Zuflüsse privater Anleger in US-Aktienfonds zuletzt ins Stocken geraten sind".
Calvasina verweist zudem auf weitere Belastungsfaktoren: Hohe Bewertungen, sinkende Risikobereitschaft der Anleger, saisonale Schwäche sowie die Tatsache, dass der S&P 500 im historischen Vergleich im September die schlechteste Monatsperformance aufweist.
Darüber hinaus zeigen RBC-Daten, dass passive Mittelzuflüsse von Privatanlegern in US-Aktienfonds mittlerweile ins Negative gedreht sind.
Der S&P-500-Index schloss am Mittwoch bei 6.532 Punkten – nach rund 5.000 Punkten im April.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion