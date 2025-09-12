US-Aktienfonds im Sinkflug: Ist die Börsen-Rallye bald am Ende?

In einer Mitteilung an Kunden schreiben die Analysten, dass die Mittelzuflüsse in US-Aktienfonds zwar weiterhin positiv, aber niedriger als zu Beginn des Jahres seien.

Der Zufluss von Kapital in Aktien verliert an Dynamik – und damit Zweifel kommen auf, ob die Kurse ihre massive Rallye fortsetzen können, zitiert Bloomberg einen neuen Bericht von RBC.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Zudem schwächen sich die Zuflüsse sowohl amerikanischer als auch europäischer Investoren in US- und nicht in den USA domizilierte Aktienfonds ab. Auch seien die globalen Ströme (ohne die USA) rückläufig.

Lori Calvasina, Leiterin der US-Aktienstrategie bei RBC Capital Markets, sagt: "Wir sehen darin Anzeichen von Käufermüdigkeit. Entscheidend ist, dass die Zuflüsse privater Anleger in US-Aktienfonds zuletzt ins Stocken geraten sind".

Calvasina verweist zudem auf weitere Belastungsfaktoren: Hohe Bewertungen, sinkende Risikobereitschaft der Anleger, saisonale Schwäche sowie die Tatsache, dass der S&P 500 im historischen Vergleich im September die schlechteste Monatsperformance aufweist.

Darüber hinaus zeigen RBC-Daten, dass passive Mittelzuflüsse von Privatanlegern in US-Aktienfonds mittlerweile ins Negative gedreht sind.

Der S&P-500-Index schloss am Mittwoch bei 6.532 Punkten – nach rund 5.000 Punkten im April.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6922,47 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer