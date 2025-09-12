Skoda Modelle gewinnen acht erste Plätze bei der Wahl zum 'Firmenauto des Jahres' 2025 (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Expertenjury mit 185 Spezialisten wählt Favoriten aus 266

Modellreihen



> Der Skoda Octavia gewinnt in der 'Kompaktklasse' Import- und Gesamtwertung



> Der Skoda Elroq landet als bester 'E-Newcomer unter 50.000 Euro' in Gesamt-

und Importwertung auf Rang 1





> Doppelsieg in der Importwertung für den Skoda Enyaq: Platz eins in der Klasse

'Midsize und große SUV' sowie in der 'Elektroauto-Mittelklasse'



> Die Importwertung der 'Mittelklasse' entscheidet der Skoda Superb für sich



> Der Skoda Fabia überzeugt in der Importwertung bei den 'Kleinwagen'



Skoda Modelle waren bei der diesjährigen Wahl zum 'Firmenauto des Jahres'

besonders erfolgreich und gewannen so viele Auszeichnungen wie keine andere

Marke. Achtmal stimmte die Expertenjury aus Fuhrpark- und

Mobilitätsverantwortlichen für Modelle des tschechischen Herstellers. Der Skoda

Octavia/Octavia Combi in der 'Kompaktklasse' und der Elroq als 'E-Newcomer unter

50.000 Euro' gewannen dabei in ihren Kategorien sowohl die Import- als auch die

Gesamtwertung. Die Enyaq-Familie holte sich in gleich zwei Klassen die begehrte

Auszeichnung. Mit dem inzwischen 15. Titel setzte der Skoda Superb seine

Erfolgsserie auch in diesem Jahr fort. Nach ganz vorne fuhr auch der Skoda Fabia

in der 'Kleinwagen'-Importwertung - sein fünfter Award.



Die Auszeichnung 'Firmenauto des Jahres' der Fachzeitschrift 'Firmenauto' gehört

zu den renommiertesten Preisen im Pkw-Flottenmarkt und wird seit 26 Jahren

vergeben. In diesem Jahr standen 266 Modellreihen in 17 Kategorien zu Wahl. Zur

Abstimmung aufgerufen war eine Expertenjury aus Fuhrparkmanagern und

Verantwortlichen für Dienstwagenflotten. Diese 185 Spezialisten repräsentieren

Unternehmen mit einem Bestand von 105.000 Fahrzeugen. Dass hier echte

Praxiserfahrung zu fundierten Urteilen führt, macht den Preis besonders begehrt.

Mit den Auszeichnungen in diesem Jahr standen Skoda Modelle bereits 50-mal in

diesem Wettbewerb ganz oben auf dem Siegertreppchen. Skoda bleibt damit die

erfolgreichste Importmarke in der Geschichte von 'Firmenauto des Jahres'.



Dabei schaffte es die vierte Generation des Skoda Octavia/Octavia Combi, sowohl

die Import- als auch die Gesamtwertung in der Kompaktklasse für sich zu

entscheiden. Vor allem auf dem deutschen Markt mit vielen einheimischen

Wettbewerbern eine besonders hervorzuhebende Auszeichnung. Die Kombination aus

hoher Zuverlässigkeit, moderner Antriebs- und Sicherheitstechnik, sehr gutem

Raumangebot und das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis wurde von den

Experten besonders geschätzt. Für den Skoda Bestseller sind das bereits die

Topplatzierungen 13 und 14 bei dieser Wahl.



Ebenfalls die Import- und Gesamtwertung entschied bei den 'E-Newcomern unter

50.000 Euro' der neue Skoda Elroq für sich. Das moderne Design sowie

verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite,

moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis

sprechen für das neue kompakte E-SUV.



Der Skoda Enyaq ist der größere Bruder des Elroq. Er vereint dessen Vorzüge mit

einem noch üppigeren Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Zudem ist er auch

als besonders dynamisches Coupé verfügbar. Eigenschaften, die ihn in der

'Elektroauto Mittelklasse' auf Rang eins in der Importwertung brachten. Dass die

Enyaq-Modelle auch bei den 'Midsize und großen SUV' an die Spitze fuhren

unterstreicht, wie stark Experten die Bedeutung der Elektromobilität auch für

den Pkw-Flottenmarkt einschätzen.



Ihre inzwischen 15. Auszeichnung als 'Firmenauto des Jahres' gewann die

Superb-Baureihe. Mit umfangreichen Antriebsoptionen und Motorisierungen,

moderner Sicherheitstechnik und einem in der Klasse mustergültigen Platzangebot

punktet das Skoda Topmodell. Hinzu kommt ein ausgezeichnetes

Preis-Leistungsverhältnis. Dass es die vierte moderne Generation als Combi und

auch als Limousine gibt, ist ein weiterer Pluspunkt, der zum Sieg des Skoda

Superb in der Importwertung der 'Mittelklasse' beiträgt.



Bereits zum fünften Mal sicherte sich das Skoda Einstiegsmodell, der Fabia, die

Auszeichnung als 'Fimenauto des Jahres'. Der 4,11 Meter lange wendige Kleinwagen

bietet Platz wie noch nie zuvor sowie moderne Motoren und

Sicherheitstechnologie. Die Jury fand: Platz eins in der

'Kleinwagen'-Importwertung.



Die Preisverleihung fand am 11. September 2025 im Rahmen der IAA Mobility 2025

in München statt.



