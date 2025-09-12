Skoda Modelle gewinnen acht erste Plätze bei der Wahl zum 'Firmenauto des Jahres' 2025 (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Weiterstadt (ots) - > Expertenjury mit 185 Spezialisten wählt Favoriten aus 266
    Modellreihen

    > Der Skoda Octavia gewinnt in der 'Kompaktklasse' Import- und Gesamtwertung

    > Der Skoda Elroq landet als bester 'E-Newcomer unter 50.000 Euro' in Gesamt-
    und Importwertung auf Rang 1

    > Doppelsieg in der Importwertung für den Skoda Enyaq: Platz eins in der Klasse
    'Midsize und große SUV' sowie in der 'Elektroauto-Mittelklasse'

    > Die Importwertung der 'Mittelklasse' entscheidet der Skoda Superb für sich

    > Der Skoda Fabia überzeugt in der Importwertung bei den 'Kleinwagen'

    Skoda Modelle waren bei der diesjährigen Wahl zum 'Firmenauto des Jahres'
    besonders erfolgreich und gewannen so viele Auszeichnungen wie keine andere
    Marke. Achtmal stimmte die Expertenjury aus Fuhrpark- und
    Mobilitätsverantwortlichen für Modelle des tschechischen Herstellers. Der Skoda
    Octavia/Octavia Combi in der 'Kompaktklasse' und der Elroq als 'E-Newcomer unter
    50.000 Euro' gewannen dabei in ihren Kategorien sowohl die Import- als auch die
    Gesamtwertung. Die Enyaq-Familie holte sich in gleich zwei Klassen die begehrte
    Auszeichnung. Mit dem inzwischen 15. Titel setzte der Skoda Superb seine
    Erfolgsserie auch in diesem Jahr fort. Nach ganz vorne fuhr auch der Skoda Fabia
    in der 'Kleinwagen'-Importwertung - sein fünfter Award.

    Die Auszeichnung 'Firmenauto des Jahres' der Fachzeitschrift 'Firmenauto' gehört
    zu den renommiertesten Preisen im Pkw-Flottenmarkt und wird seit 26 Jahren
    vergeben. In diesem Jahr standen 266 Modellreihen in 17 Kategorien zu Wahl. Zur
    Abstimmung aufgerufen war eine Expertenjury aus Fuhrparkmanagern und
    Verantwortlichen für Dienstwagenflotten. Diese 185 Spezialisten repräsentieren
    Unternehmen mit einem Bestand von 105.000 Fahrzeugen. Dass hier echte
    Praxiserfahrung zu fundierten Urteilen führt, macht den Preis besonders begehrt.
    Mit den Auszeichnungen in diesem Jahr standen Skoda Modelle bereits 50-mal in
    diesem Wettbewerb ganz oben auf dem Siegertreppchen. Skoda bleibt damit die
    erfolgreichste Importmarke in der Geschichte von 'Firmenauto des Jahres'.

    Dabei schaffte es die vierte Generation des Skoda Octavia/Octavia Combi, sowohl
    die Import- als auch die Gesamtwertung in der Kompaktklasse für sich zu
    entscheiden. Vor allem auf dem deutschen Markt mit vielen einheimischen
    Wettbewerbern eine besonders hervorzuhebende Auszeichnung. Die Kombination aus
    hoher Zuverlässigkeit, moderner Antriebs- und Sicherheitstechnik, sehr gutem
    Raumangebot und das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis wurde von den
    Experten besonders geschätzt. Für den Skoda Bestseller sind das bereits die
    Topplatzierungen 13 und 14 bei dieser Wahl.

    Ebenfalls die Import- und Gesamtwertung entschied bei den 'E-Newcomern unter
    50.000 Euro' der neue Skoda Elroq für sich. Das moderne Design sowie
    verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite,
    moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis
    sprechen für das neue kompakte E-SUV.

    Der Skoda Enyaq ist der größere Bruder des Elroq. Er vereint dessen Vorzüge mit
    einem noch üppigeren Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Zudem ist er auch
    als besonders dynamisches Coupé verfügbar. Eigenschaften, die ihn in der
    'Elektroauto Mittelklasse' auf Rang eins in der Importwertung brachten. Dass die
    Enyaq-Modelle auch bei den 'Midsize und großen SUV' an die Spitze fuhren
    unterstreicht, wie stark Experten die Bedeutung der Elektromobilität auch für
    den Pkw-Flottenmarkt einschätzen.

    Ihre inzwischen 15. Auszeichnung als 'Firmenauto des Jahres' gewann die
    Superb-Baureihe. Mit umfangreichen Antriebsoptionen und Motorisierungen,
    moderner Sicherheitstechnik und einem in der Klasse mustergültigen Platzangebot
    punktet das Skoda Topmodell. Hinzu kommt ein ausgezeichnetes
    Preis-Leistungsverhältnis. Dass es die vierte moderne Generation als Combi und
    auch als Limousine gibt, ist ein weiterer Pluspunkt, der zum Sieg des Skoda
    Superb in der Importwertung der 'Mittelklasse' beiträgt.

    Bereits zum fünften Mal sicherte sich das Skoda Einstiegsmodell, der Fabia, die
    Auszeichnung als 'Fimenauto des Jahres'. Der 4,11 Meter lange wendige Kleinwagen
    bietet Platz wie noch nie zuvor sowie moderne Motoren und
    Sicherheitstechnologie. Die Jury fand: Platz eins in der
    'Kleinwagen'-Importwertung.

    Die Preisverleihung fand am 11. September 2025 im Rahmen der IAA Mobility 2025
    in München statt.

