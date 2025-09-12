Skoda Modelle gewinnen acht erste Plätze bei der Wahl zum 'Firmenauto des Jahres' 2025 (FOTO)
Weiterstadt (ots) - > Expertenjury mit 185 Spezialisten wählt Favoriten aus 266
Modellreihen
> Der Skoda Octavia gewinnt in der 'Kompaktklasse' Import- und Gesamtwertung
> Der Skoda Elroq landet als bester 'E-Newcomer unter 50.000 Euro' in Gesamt-
und Importwertung auf Rang 1
Modellreihen
> Der Skoda Octavia gewinnt in der 'Kompaktklasse' Import- und Gesamtwertung
> Der Skoda Elroq landet als bester 'E-Newcomer unter 50.000 Euro' in Gesamt-
und Importwertung auf Rang 1
> Doppelsieg in der Importwertung für den Skoda Enyaq: Platz eins in der Klasse
'Midsize und große SUV' sowie in der 'Elektroauto-Mittelklasse'
> Die Importwertung der 'Mittelklasse' entscheidet der Skoda Superb für sich
> Der Skoda Fabia überzeugt in der Importwertung bei den 'Kleinwagen'
Skoda Modelle waren bei der diesjährigen Wahl zum 'Firmenauto des Jahres'
besonders erfolgreich und gewannen so viele Auszeichnungen wie keine andere
Marke. Achtmal stimmte die Expertenjury aus Fuhrpark- und
Mobilitätsverantwortlichen für Modelle des tschechischen Herstellers. Der Skoda
Octavia/Octavia Combi in der 'Kompaktklasse' und der Elroq als 'E-Newcomer unter
50.000 Euro' gewannen dabei in ihren Kategorien sowohl die Import- als auch die
Gesamtwertung. Die Enyaq-Familie holte sich in gleich zwei Klassen die begehrte
Auszeichnung. Mit dem inzwischen 15. Titel setzte der Skoda Superb seine
Erfolgsserie auch in diesem Jahr fort. Nach ganz vorne fuhr auch der Skoda Fabia
in der 'Kleinwagen'-Importwertung - sein fünfter Award.
Die Auszeichnung 'Firmenauto des Jahres' der Fachzeitschrift 'Firmenauto' gehört
zu den renommiertesten Preisen im Pkw-Flottenmarkt und wird seit 26 Jahren
vergeben. In diesem Jahr standen 266 Modellreihen in 17 Kategorien zu Wahl. Zur
Abstimmung aufgerufen war eine Expertenjury aus Fuhrparkmanagern und
Verantwortlichen für Dienstwagenflotten. Diese 185 Spezialisten repräsentieren
Unternehmen mit einem Bestand von 105.000 Fahrzeugen. Dass hier echte
Praxiserfahrung zu fundierten Urteilen führt, macht den Preis besonders begehrt.
Mit den Auszeichnungen in diesem Jahr standen Skoda Modelle bereits 50-mal in
diesem Wettbewerb ganz oben auf dem Siegertreppchen. Skoda bleibt damit die
erfolgreichste Importmarke in der Geschichte von 'Firmenauto des Jahres'.
Dabei schaffte es die vierte Generation des Skoda Octavia/Octavia Combi, sowohl
die Import- als auch die Gesamtwertung in der Kompaktklasse für sich zu
entscheiden. Vor allem auf dem deutschen Markt mit vielen einheimischen
Wettbewerbern eine besonders hervorzuhebende Auszeichnung. Die Kombination aus
hoher Zuverlässigkeit, moderner Antriebs- und Sicherheitstechnik, sehr gutem
Raumangebot und das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis wurde von den
Experten besonders geschätzt. Für den Skoda Bestseller sind das bereits die
Topplatzierungen 13 und 14 bei dieser Wahl.
Ebenfalls die Import- und Gesamtwertung entschied bei den 'E-Newcomern unter
50.000 Euro' der neue Skoda Elroq für sich. Das moderne Design sowie
verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite,
moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis
sprechen für das neue kompakte E-SUV.
Der Skoda Enyaq ist der größere Bruder des Elroq. Er vereint dessen Vorzüge mit
einem noch üppigeren Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Zudem ist er auch
als besonders dynamisches Coupé verfügbar. Eigenschaften, die ihn in der
'Elektroauto Mittelklasse' auf Rang eins in der Importwertung brachten. Dass die
Enyaq-Modelle auch bei den 'Midsize und großen SUV' an die Spitze fuhren
unterstreicht, wie stark Experten die Bedeutung der Elektromobilität auch für
den Pkw-Flottenmarkt einschätzen.
Ihre inzwischen 15. Auszeichnung als 'Firmenauto des Jahres' gewann die
Superb-Baureihe. Mit umfangreichen Antriebsoptionen und Motorisierungen,
moderner Sicherheitstechnik und einem in der Klasse mustergültigen Platzangebot
punktet das Skoda Topmodell. Hinzu kommt ein ausgezeichnetes
Preis-Leistungsverhältnis. Dass es die vierte moderne Generation als Combi und
auch als Limousine gibt, ist ein weiterer Pluspunkt, der zum Sieg des Skoda
Superb in der Importwertung der 'Mittelklasse' beiträgt.
Bereits zum fünften Mal sicherte sich das Skoda Einstiegsmodell, der Fabia, die
Auszeichnung als 'Fimenauto des Jahres'. Der 4,11 Meter lange wendige Kleinwagen
bietet Platz wie noch nie zuvor sowie moderne Motoren und
Sicherheitstechnologie. Die Jury fand: Platz eins in der
'Kleinwagen'-Importwertung.
Die Preisverleihung fand am 11. September 2025 im Rahmen der IAA Mobility 2025
in München statt.
