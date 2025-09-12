Midea präsentiert auf der IFA 2025 seine nachhaltigen Flaggschiff-Innovationen und bekräftigt damit seine Vision einer kohlenstoffarmen Zukunft

BERLIN , 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2025 bekräftigte Midea seine Philosophie „GREEN VISION, BLUE FUTURE" mit einer beeindruckenden Reihe nachhaltiger Innovationen und kohlenstoffarmer Energietechnologien. Die Präsentation demonstrierte nicht nur die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen des Unternehmens, sondern auch sein langfristiges Engagement für Umweltverantwortung in der globalen HLK-Branche.

Im Mittelpunkt standen die R290-Lösungen von Midea, die das Unternehmen seit über 15 Jahren vorantreibt. Seit der Einführung der weltweit ersten von den Vereinten Nationen unterstützten R290-Demonstrationsproduktionslinie im Jahr 2010 hat Midea die weltweite Einführung dieses umweltfreundlichen Kältemittels vorangetrieben. Heute betreibt das Unternehmen 12 moderne R290-Produktionslinien mit einer Jahreskapazität von 6,4 Millionen Einheiten, gestützt durch umfangreiche praktische Anwendungen, die weltweit zu einer messbaren Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen.

Das Unternehmen hat eine aktive Rolle bei der Gestaltung internationaler Kältemittelstandards gespielt und die branchenweite Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 vorangetrieben. Mit der Unterstützung von über 10.000 Forschungs- und Entwicklungsexperten und 42 Pilotlabors bietet Midea ein umfassendes R290-Produktportfolio an. Ein Highlight ist die H-Pack-Hybrid-Wärmepumpe für den Innenbereich, die vom europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designteam von Midea entwickelt wurde. Durch die Verwendung des Kältemittels R290 vereint sie hohe Energieeffizienz mit kompaktem Design und kommt ohne Außeneinheit aus. Die Hybridfunktion ermöglicht eine nahtlose Integration mit Gasboilern und gewährleistet eine zuverlässige Heizleistung auch bei extremer Kälte. Dies ist ein konkretes Beispiel für die Vision von Midea, durch Technologie eine umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten.

Raynor: Nordische Leistung trifft auf herausragendes Design

Ebenfalls im Rampenlicht stand Raynor, die führende Niedertemperatur-Luft-Luft-Wärmepumpe von Midea. Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++ und einem branchenführenden SCOP-Wert von 5,1 zählt Raynor zu den effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt. Prototypentests haben gezeigt, dass sie auch bei Temperaturen von bis zu -40 °C zuverlässig funktioniert, bei -25 °C eine volle Heizleistung von 5,0 kW aufrechterhält und bei Spitzenleistung bis zu 8,0 kW erreicht.