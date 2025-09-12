US-Lebensmittelpreise steigen rasant – vor allem bei Kaffee, Fleisch

Vor allem bei importierten Produkten schnellten die Preise nach oben und belasten Millionen Amerikaner beim täglichen Einkauf. "Viele dieser Lebensmittelprodukte waren von Zöllen betroffen, da die USA Nettoimporteur von Lebensmitteln sind", erklärte Gargi Chaudhuri, Chief Investment and Portfolio Strategist für Amerika bei BlackRock.

Die am Donnerstag veröffentlichten Inflationsdaten für August suggerieren Stabilität – doch der Eindruck täuscht. Zwar stieg der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich "nur" um 2,9 Prozent, doch bei Lebensmitteln, also in einer der wichtigsten Ausgabenkategorien der US-Haushalte, explodieren die Kosten.

Besonders drastisch ist der Anstieg bei Kaffee: Gegenüber dem Vorjahr schnellten die Kosten für die morgendliche Tasse im Schnitt um 20,9 Prozent nach oben. Ein Pfund kostet mittlerweile im Schnitt etwa 9 US-Dollar, knapp doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren. Dank der 50-prozentigen Strafzölle gegen Brasilien dürfte der Trend weiter nach oben gehen.

Auch Fleisch ist erheblich teurer geworden: Hackfleisch verteuerte sich im August im Jahresvergleich um 12,8 Prozent, Steaks sogar um 16,6 Prozent. Laut dem Bureau of Labor Statistics kostet ein Pfund Rinderhack inzwischen 6,34 US-Dollar.

Eier, in den USA mittlerweile ein Symbol für die Inflation im Supermarkt, haben sich ebenfalls massiv verteuert. Zwar blieb der Preis zuletzt von Juli auf August stabil, doch im Jahresvergleich liegt er immer noch 10,9 Prozent höher: Ein Dutzend Grade-A-Eier kostet im Schnitt 3,59 US-Dollar – vor einem Jahr lag der Preis bei 3,24 US-Dollar.

Auch beim Essen außer Haus spüren Verbraucher die Belastung. Restaurantbesuche kosten inzwischen 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Und vor allem auch importlastige Konservenprodukte oder Bekleidung sind spürbar teurer geworden, weil Unternehmen die höheren Zollkosten an die Kunden weitergeben.

Andere Bereiche wie Energie oder Mieten zeigen ein gemischtes Bild, können die Teuerung im Supermarkt aber nicht kompensieren. Zwar ist Benzin im Jahresvergleich um 6,6 Prozent billiger, doch das hilft dem ärmeren Teil der US-Bevölkerung wenig, wenn Grundnahrungsmittel zweistellig teurer werden.

Die offiziellen Inflationszahlen für August zeichnen insgesamt ein etwas geschöntes Bild. Hinter der scheinbaren Stabilität verbirgt sich eine massive Mehrbelastung für die US-Bürger – ausgelöst durch Zölle, die die Preise für Lebensmittel in die Höhe treiben und den Alltag spürbar verteuern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion