Abcourt gibt den ersten Goldguss in der Mine Sleeping Giant bekannt

Rouyn-Noranda, Kanada, 12. September 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, den erfolgreichen ersten Goldguss in der Mine Sleeping Giant bekannt zu geben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der Bestrebungen des Unternehmens, einen Betrieb mit nachhaltiger Goldproduktion sicherzustellen.

Das Ereignis fand am 11. September 2025 am Standort Sleeping Giant (Region Eeyou Istchee, Québec) statt und markiert den Höhepunkt der erfolgreichen Maßnahmen des Teams von Abcourt, das große Anstrengungen unternommen hat, um diesen Meilenstein zu erreichen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, erklärt: „Wir sind unglaublich stolz darauf, den ersten Goldguss in der Mine Sleeping Giant bekannt geben zu können. Dieser Meilenstein zeugt von unserem unermüdlichen Einsatz und Engagement und ist der Beweis für unsere effiziente Betriebsführung, dank der wir bereits zwei Monate nach dem Beginn der Erschließungsarbeiten im Projekt das erste Gold gießen können. Dieser erfolgreiche Goldguss ist erst der Anfang eines spannenden Kapitels, das in nächster Zeit auf Abcourt und seine Aktionäre wartet.“

Mining Forum Americas 2025

Das Unternehmen wird von 14. bis 17. September 2025 an der Bergbaumesse Mining Forum Americas 2025 in den Vereinigten Staaten teilnehmen, die im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs abgehalten wird, und dort den Besuchern aus dem Bergbau-Investmentsektor seine Erfolge präsentieren.

Qualifizierte Person

Pascal Hamelin, Eng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist eine qualifizierte Person gemäß Vorschrift 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.