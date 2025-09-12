Koalition entschärft Streit um EU-Klimaziel

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Bundesregierung hat einen aufkeimenden Konflikt zum EU-Klimaziel für 2040 entschärft. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) besteht nicht mehr darauf, dass die EU-Umweltminister das Ziel noch in diesem Monat festlegen. Der genaue Zeitplan sei Sache der dänischen Ratspräsidentschaft, erklärte sein Ministerium.

"Der informelle Europäische Rat am 1. Oktober bietet da Chancen, um politisch über die aktuelle Klimapolitik zu reden. Klar ist, dass die Entscheidung über das neue Klimaziel dann beim Rat der Umweltminister und beim Europäischen Parlament liegt", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.