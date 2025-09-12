Das US-Finanzministerium fordert G7 und EU zu Zöllen gegen China und Indien auf

Das US-Finanzministerium hat die Staaten der G7 sowie die Europäische Union am Freitag aufgefordert, spürbare Zölle auf Importe aus China und Indien einzuführen. Ziel ist es, die anhaltenden Käufe russischen Öls durch beide Länder unattraktiver zu machen und so Moskau finanziell zu schwächen. Die Vereinigten Staaten haben zugleich ein Treffen der G7-Finanzminister einberufen, um über weitere Maßnahmen gegen Russland zu beraten.

Ein Sprecher des Ministeriums erklärte gegenüber Reuters, dass die Ölimporte Chinas und Indiens direkt die Kriegsführung Russlands unterstützten. "Diese Käufe finanzieren Putins Kriegsmaschine und verlängern das sinnlose Töten des ukrainischen Volkes", hieß es in der Stellungnahme.

Washington betonte, die angestrebten Zölle seien kein dauerhaftes Instrument, sondern würden mit dem Ende des Krieges wieder aufgehoben. Bereits Anfang der Woche habe man den europäischen Partnern klargemacht, dass ernsthafter Druck auf Moskau nur mit einheitlichem Vorgehen wirke. "Wenn die EU es ernst meint, den Krieg in ihrem eigenen Hinterhof zu beenden, muss sie gemeinsam mit uns handeln und Zölle erheben", erklärte der Sprecher.

Erwartung an Partnerstaaten

Die Vereinigten Staaten wollen mit den neuen Vorschlägen den wirtschaftlichen Druck auf Russland verschärfen, nachdem bestehende Sanktionen von Drittstaaten zunehmend unterlaufen werden. Die Regierung sprach in diesem Zusammenhang von einer klaren Erwartung an die Partnerländer. "Unsere G7-Partner müssen mitziehen", sagte der Sprecher.

Damit verschärft Washington seinen Kurs in der Handelspolitik und knüpft die Zölle direkt an den Verlauf des Krieges. Der Schritt soll signalisieren, dass wirtschaftliche Interessen gegenüber politischen Zielen zurückstehen müssen. Ob die Europäische Union und die übrigen G7-Staaten bereit sind, den amerikanischen Forderungen zu folgen, bleibt jedoch offen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion