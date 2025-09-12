Börsen Start Update
Börsenstart USA - 12.09. - Dow Jones schwach -0,13 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.050,48 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +1,68 %, 3M +1,59 %, Microsoft +1,53 %, Walmart +0,91 %, Apple +0,81 %
Flop-Werte: Boeing -1,59 %, Cisco Systems -1,06 %, Amgen -0,82 %, Nike (B) -0,60 %, Sherwin-Williams -0,53 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.019,65 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +9,61 %, Tesla +4,52 %, Micron Technology +2,89 %, The Trade Desk Registered (A) +2,12 %, KLA Corporation +1,81 %
Flop-Werte: Adobe -2,81 %, Arm Holdings -2,64 %, Synopsys -2,20 %, Intuitive Surgical -1,77 %, Lululemon Athletica -1,65 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.587,67 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +9,61 %, Tesla +4,52 %, Micron Technology +2,89 %, The Trade Desk Registered (A) +2,12 %, APA Corporation +2,07 %
Flop-Werte: Arista Networks -5,64 %, Teradyne -3,21 %, Adobe -2,81 %, Oracle -2,71 %, Cooper Companies -2,55 %
