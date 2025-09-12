Arista Networks - Aktie verliert deutlich - 12.09.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arista Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +58,86 % zu Buche.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Mit einer Performance von -5,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um +8,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,19 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Arista Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,13 % 1 Monat +10,67 % 3 Monate +58,86 % 1 Jahr +68,07 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,68 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Arista Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.